Otomobilin açılır tavanı hayatını kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da kanala devrilmesi sonucu içi su dolan ve kapıları açılmayan otomobilin sürücüsü, aracının açılır tavanından dışarı çıkabildi.

Ruhi Özkan'ın (52) kullandığı 01 EZV 88 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirdiği polis, kaza yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı CANKUR ve sağlık ekiplerini de yönlendirdi.

Bu sırada, kapıları açılmayan otomobilin açılır tavanından kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, kanal kıyısına kadar yüzerek boğulmaktan kurtuldu.

Sağlık ekipleri de yaptıkları muayenede sürücünün herhangi bir yarasının olmadığını belirledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını kullanırken başının döndüğünü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin bariyerlere çarparak sulama kanalına devrildiğini söyledi.

Aracın suyla dolmaya başladığını anlatan Özkan, otomobilinin açılır tavanından çıkarak kanalın kıyısına kadar yüzdüğünü kaydetti.

Kanala düşen otomobil, dalgıçların yardımıyla yürütülen çalışmaların sonunda vinçle sudan çıkartıldı.