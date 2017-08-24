Otomobilin çarptığı beton direk devrildi: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobille refüjdeki beton direğe çarpan sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suat Ateş idaresindeki 01 TA 685 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ege Batur Bulvarında Bölge İdare Mahkemesi önünde refüje çıktı.
Ağaçlara çarpan araç, refüjdeki beton elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle beton direk aracın üzerine devrildi.
Çevredekilerin araçtan çıkardığı ağır yaralı Ateş, 112 acil sağlık ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen direk TEDAŞ ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan kazayı yapan Ateş'in askerden bugün izinli geldiği öğrenildi.