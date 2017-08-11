Otomobilin çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan annesi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki bir aracın arkasından 3 yaşındaki Sadık Karaboğa, annesi Remziye Karaboğa'nın (27) yanından koşarak yola çıktı. Anne Karaboğa ise çocuğunu yakalamak için arkasından koştu.

Bu sırada yoldan geçen G.G yönetimindeki 01 CAG 93 plakalı otomobil, anne ve çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne yola savrulurken, küçük Sadık orta refüje çıkan aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Karaboğa ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü G.G ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza görüntüsü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması, annesinin ardından koşması ve otomobilin anne ve çocuğa çarpması yer alıyor.