Otomobilin çarptığı direk yola devrildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir otomobilin çarptığı direğin yola devrilmesi trafiği aksattı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yolunda ilerleyen 34 ZT 2905 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kaza nedeniyle direk yola devrilirken, otomobilde hasar oluştu.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, yolda önlem aldı.
Kaza nedeniyle yan yolda oluşan uzun araç kuyruğu, ekiplerin devrilen direği kaldırmasıyla normale döndü.