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Otomobilin çarptığı iki lise öğrencisi yaralandı

- Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yaralanan iki kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Otomobilin çarptığı iki lise öğrencisi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisine otomobil çarptı.

Neziha Baran'ın kullandığı 01 NB 052 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Zeliha Gündüz (17) ve Ebrunur Kösürgeli'ye (16) çarptı.

Öğrencilere çarpması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden ve öğretmen olduğu öğrenilen sürücü Baran, refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Yaralanan öğrencilerin arkadaşları, sürücüye tepki gösterdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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