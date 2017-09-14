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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki gün önce otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 12 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası...

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki gün önce otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, Maria Mahmud'a (2) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Mahmud, sürücü tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde iki gün yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Maria Mahmud'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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IzmirKazaSuriyeli Kız
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