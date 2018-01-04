Otomobilin çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 8 yaşındaki kız çocuğuna otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Zeynep A'ya, Tolga C'nin kullandığı 34 BM 7893 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan küçük kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir anda araçların arasından çıkan küçük kıza otomobilin çarpması ve yaklaşık 10 metreye öteye savrulması yer alıyor.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 8 yaşındaki kızın yanına koşarak yardım etmeleri de kameralarca kaydedildi.