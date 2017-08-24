Otomobilin kaportasında 21 kilogram eroin ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de polis, bir otomobilin kaporta kısmına zulalanmış halde kente sokulmaya çalışılan 21 kilogram eroin ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.E'nin otomobille doğu ve güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Mersin Serbest Bölge gişelerinde tedbir alarak otomobili durdurdu. "Salvo" isimli narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın tekerlerinin bulunduğu alandaki kaportaya zulalanmış 41 paket halinde toplam 21 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü C.E, gözaltına alındı.