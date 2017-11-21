Otomobilin motor kısmına gizlenen uyuşturucuyu polis buldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş esrar maddesi ve tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan operasyonlar kapsamında bir şüphelinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Şahsın otomobilinde yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş bir miktar esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 19 adet mermi ele geçirdi. Ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, operasyon kapsamında arama yapılan otomobilin motor kısmında gizlenen uyuşturucu madde ve tabancanın bulunması yer alıyor.