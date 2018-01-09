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Otomobilin motosikletle çarpışması güvenlik kamerasında

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sollamaya yapmak isteyen otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi'nde Saffet Albayrak idaresindeki 54 HZ 730 plakalı otomobil,...

Otomobilin motosikletle çarpışması güvenlik kamerasında

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sollamaya yapmak isteyen otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi'nde Saffet Albayrak idaresindeki 54 HZ 730 plakalı otomobil, sanayi girişi mevkisinde önündeki iki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Emre Albayrak'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Albayrak, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki bacağı da kırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde önündeki iki aracı sollamak isteyen otomobilin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması, çevredekilerin savrularak yere düşen motosiklet sürücüsüne yardım etmesi, otomobilin motor kısmına saplanan motosikletle bir süre ilerlemesi görülüyor.

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