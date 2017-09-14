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Otomobilin tıra çarpması

- Çamlıdere'de park halindeki tıra otomobilin çarpması sonucu aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişi, İstanbul'da toprağa verildi

Otomobilin tıra çarpması

İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki tıra otomobilin çarpması sonucu aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişi İstanbul'da toprağa verildi.

Kazada hayatlarını kaybeden araç sürücüsü Oktay Aslantaş (48) ile birlikte Cemal (61), Sara (53), Selma (30) ve seda Nur Aslantaş (19) için Maltepe'deki Sarı Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Aslantaş ailesinin yakınlarının yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılan Kılıç, aile yakınlarına taziyede bulundu.

Hayatlarını kaybeden Aslantaş ailesinden 5 kişi cenaze namazının ardından Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Oktay Aslantaş (48) idaresindeki 41 YL 957 plakalı otomobilin, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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