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Otomobilin yayaya çarpma anı kameraya yansıdı

- Aydın'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Otomobilin yayaya çarpma anı kameraya yansıdı

AYDIN (AA) - Aydın’da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, A.S. (24) yönetimindeki 17 NK 811 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Eliuz'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eliuz, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eliuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Eliuz'a çarpma anı yer alırken, yolun karşısına geçmeyen çalışan bir başka vatandaşın ise kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.

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