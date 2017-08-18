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Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.H. B. idaresindeki 37 BK 678 plakalı otomobil ile O.S. yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 37 BD 989 plakalı kamyon, Kastamonu merkez Daday Kavşağı...

Otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H. B. idaresindeki 37 BK 678 plakalı otomobil ile O.S. yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 37 BD 989 plakalı kamyon, Kastamonu merkez Daday Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Erol Değirmenci olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.B, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.



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