Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Otomobillerini çıkarmak için liman kapısını kırdılar

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilini park ettiği limandan çıkaramayan sürücü ile yanındakilerin, kilitli demir kapıyı kırması güvenlik kameralarınca kaydedildi

Otomobillerini çıkarmak için liman kapısını kırdılar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilini park ettiği limandan çıkaramayan sürücü ile yanındakilerin, kilitli demir kapıyı kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca Limanı'na gece saatlerinde otomobilini bırakan kişi, bir süre sonra çıkmak isteyince demir kapının kilitlendiğini gördü. Sürücü ile yanındakiler, limandan çıkabilmek için önce kapının kilidini kırmayı denedi, başaramayınca kapıyı kırıp devirdi.

Vatandaşların, otomobillerini limandan çıkarmak için kapıyı kırmaları, buradaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, demir kapıyı kırarak limandan çıkan 3 kişinin, otomobille ters şeritten uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan kapının kırık olduğunu fark eden Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş'ın durumu bildirdiği emniyet ekiplerince söz konusu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceAkçakocaAlkollu şahıslar Demir Kapıyı KırdıLiman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5