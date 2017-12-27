Otomobillerini çıkarmak için liman kapısını kırdılar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilini park ettiği limandan çıkaramayan sürücü ile yanındakilerin, kilitli demir kapıyı kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca Limanı'na gece saatlerinde otomobilini bırakan kişi, bir süre sonra çıkmak isteyince demir kapının kilitlendiğini gördü. Sürücü ile yanındakiler, limandan çıkabilmek için önce kapının kilidini kırmayı denedi, başaramayınca kapıyı kırıp devirdi.

Vatandaşların, otomobillerini limandan çıkarmak için kapıyı kırmaları, buradaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, demir kapıyı kırarak limandan çıkan 3 kişinin, otomobille ters şeritten uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan kapının kırık olduğunu fark eden Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş'ın durumu bildirdiği emniyet ekiplerince söz konusu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



