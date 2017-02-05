İSTANBUL (AA) - Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması için geri sayım başladı.

OGD'nin düzenlediği "Türkiye'de Yılın Otomobili-2017" yarışması için adaylar belli oldu. Bu yıl ikincisi yapılacak seçimlere, Ocak 2016-Şubat 2017 arasında satışa sunulan 23 yeni model katılacak.

"Yılın otomobili" olmak için yarışacak modeller Audi Q2, Audi Q7, BMW X1, Citroen C3, Ford Edge, Ford S-Max, Honda Civic, Honda HR-V, Hyundai Elantra, Infiniti Q30, Lexus NX, Mazda MX-5, Renault Megane, Mercedes E, Nissan Pulsar, Peugeot 3008, Seat Ateca, SsangYong XLV, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara, Toyota C-HR, Volvo S90 ve Volkswagen Tiguan olacak.

Yarışmada seçimler geçen yıl olduğu gibi yine iki aşamadan oluşacak ve ipi göğüsleyecek model OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

3 Mart'ta yapılacak ilk oylama sonucunda jüri üyeleri tarafından önerilen 7 otomobil, finalde yarışmaya hak kazanacak. Finale kalan otomobiller 6 Mart'ta açıklanacak.

4 Nisan'da başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek ve ardından 7 Nisan'da ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilecek.

Yarışmanın birincisi, 11 Nisan'da yapılacak gala gecesinde açıklanacak. Birinci seçilen marka, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

OGD üyeleri seçim yaparken tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı kriterlerine göre oy verecek.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yılın otomobili seçiminin geçen yıl olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olmasını beklediklerini belirterek, OGD'nin ana kuruluş amacında da yer alan tüketiciyi bilgilendirme misyonunun bir parçası olan yılın otomobili seçimlerinin tüketicinin otomobil tercihinde de önemli bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.