İSTANBUL (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. OEM’lerin (ana orijinal ürün üreticileri) endüstri içerisindeki bu dönüşümün itici gücü olacağı açık." dedi.



Çelik, OİB tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın açılışında yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana "Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması" adı altında düzenlenen etkinlikleri bu yıl "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" başlığı altında topladıklarını dile getirdi.

Son 13 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin dünyada kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik altyapısı olarak mükemmel bir noktada ve aranan bir üretim merkezi konumunda olduğunu anlatan Çelik, yarışmayla hedeflerinin üretim merkezi konumuna, tasarım ve geliştirme yeteneklerini de eklemek olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrisinde 100 yılda yaşanan gelişim ve değişimin 10-15 yılda yaşandığını vurgulayan Çelik "Türkiye’nin yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme dayanan bu değişimin bir parçası olması için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.

Etkinlikle yeni nesle, yeni girişimcilere liderlik ettiklerini ve yeni düşüncelerin hayata geçmesi, ihracata ve ülke ekonomisine kazandırılması için çaba gösterdiklerini aktaran Çelik, "Yeni girişimcileri otomotiv dünyası ile tanıştırıp, onları otomotiv dünyasına dahil etme ve onları gelecek için yönlendirme fırsatına da ulaşıyoruz." dedi.





- "Üretimin yüzde 85’i ihraç ediliyor"







Çelik, Türkiye otomotiv endüstrisinin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 31,6 milyar dolar rakamına ulaştığını ve ülke ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştirdiğini anımsattı.

Geçen yıl adet bazında motorlu taşıtlar ihracatının 1,3 milyon, motorlu taşıtlar üretiminin ise 1,55 milyon adet olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Çelik, "Ülkemizde üretilen motorlu araçların yüzde 85’i ihraç edilirken, toplam otomotiv ihracatımızın yüzde 78’si AB ülkelerine yapılıyor. Üretim kapasitemiz 2 milyon adede ulaştı. Hem ticari araçlar hem de binek otomobillerde önemli bir ihracatçı olan ülkemiz, dünyanın 15. Avrupa’nın ise 5.büyük motorlu araç üreticisi konumunda bulunuyor. Bu durum tedarik endüstrisi üretimine ve ihracatına da olumlu yansıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. OEM’lerin (ana orijinal ürün üreticileri) endüstri içerisindeki bu dönüşümün itici gücü olacağı açık. Tedarikçi firmalar açısından ise gelecekte ayakta kalabilmek için kaliteli, ucuz, hafif, sürdürülebilir-çevreci ürünler üretmek büyük önem taşıyor. Orta Doğu, Rusya, Latin Amerika, Kuzey Afrika gibi bizim için önemli pazarlarda bir süre daha geleneksel araçların gücü devam edecek. Ancak geleneksel üretimde bile hafifleştirme, yakıt optimizasyonu, enerji verimliliği, yenilikçi malzemeler öne çıkacak."







- "2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbiriyle bağlantılı olacak"





Bosch-Türkiye ve Ortadoğu Direktörü Steven Young ise "Otonom Araçlara Giden Yol ve Dijitalleşme" başlıklı konuşmasında, "Nesnelerin interneti (IoT) pazarı 2020 yılında 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbiriyle bağlantılı olacak ve yine 2025 yılına kadar sektörde 15 trilyon dolarlık bir yatırım olacak." dedi.

Bosch’un da bu pazar için her yıl 400 milyon avro yatırım yaptığını belirten Young, mobilite ve bağlanabilir yönteme odaklandıklarını, kazasız, stressiz ve emisyonsuz mobilite sağlamak istediklerini kaydetti.

Young ayrıca otonom ve akıllı araçlardan "dijital shuttle" teknolojisinin gelecek yıl Amerika, Çin ve Avrupa Birliği'nde 2020 yılında 1 milyon adetle kullanılmaya başlanmasının beklendiğini ve 2020 den itibaren otonom teknolojiden ve mobilite hizmetlerinden faydalanılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.





- "Girişim şirketlerinin değerlemesi 106 milyon TL’ye ulaştı"









OİB Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ise bu yıl sekizincisini düzenledikleri yarışmada destekleri artırarak ödülleri iki katına çıkardıklarını söyledi.



Şimdiye dek kazanan girişim projelerinin geldiği nokta hakkında da bilgi veren Burhanoğlu, "OİB olarak destek verdiğimiz projeler bugüne dek 15 milyon lira yatırım alırken, şirketlerin değerlemesi 106 milyon liraya ve ciroları 20 milyon liraya ulaştı. 200 kişiye de yeni istihdam sağladı." dedi.



Burhanoğlu, günümüzde artık herkesin her türlü bilgiye çok çabuk ulaştığına dikkati çekerek, "Böyle bir ortamda farklılaşmak için gençlerin yenilikçi projelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “2030’da elde edilecek gelirlerin yüzde 50’si bağlantılı iş modellerinden oluşacak. Bu geleceği, gençlerle yakalıyor olmamız lazım. Başarı hikayelerine sahip olacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.



Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de eğitim sisteminde inovasyona yönelik alışılmış alanlar dışına çıkılacak şekilde öğrenciler eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Otomotiv, teknoloji geliştirme ve ihracat konusunda göğsümüzü kabartan bir sektör. Yeni nesil bu konumu daha da ileri taşıyacak." şeklinde konuştu.









- Yarışmada 10 yenilikçi proje birincilik için yarışacak





"Otomotivde Dijital Dönüşüm" temasıyla sektörün geleceğine ışık tutması beklenen yarışma, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiriyor.



OİB tarafından 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere toplam 250 bin lira ödül, yurtdışında eğitim hakkı ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı tanınacak.

Yapılan çok sayıda başvuru arasında 38 projenin jürinin değerlendirmesine alındığı yarışmada, finale kalan 10 yenilikçi çalışma arasında tır dorsesi kazalarında araç sıkışmasını önleyecek enerji sönümleyici dorse tamponundan elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile geliştirilen şarj enerji paylaşım ağına, araç içi birçok parçanın üretimine uygun düşük maliyetli ve çevreci atık çay lifi katkılı plastik granüllerden alerjik etki yaratmayan otomotiv döşemeleri için ekolojik deri gibi projeler bulunuyor.

Etkinlikte ayrıca yarışmaya en çok proje gönderen üniversite ödülünü Gazi Üniversitesi alırken, en çok proje gönderen Ar-Ge Merkezi ödülünü de Yeşilova Holding aldı. İnovaLİG ödülleri ise Beyçelik ve Estaş'a verildi.



