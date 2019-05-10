İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bakanlık olarak yeni otomobil fabrikalarının kurulabilmesi için ihtiyaç duyulabilecek arazi ve ihtiyaç duyulan alanları üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Büyükdede, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, alışılmış klasik otomobil türünden hızla dijital otomotive doğru ciddi bir dönüşüm yaşandığını dile getirdi.

Bu dönüşümü Türkiye için de bir fırsat olarak gördüklerini belirten Büyükdede, "Çünkü klasik otomobilden dijitalleşmiş ve bilgisayar gibi çalışabilen yeni nesil otomobillere geçişte biz belki geri kalmışlığımızın avantajını yaşayacağız. Bazı sektörlerde geri kalırsınız ama öyle bir atak yaparsınız ki bir ön seviyeye geçebilirsiniz." diye konuştu.

Büyükdede, otomotiv sektörünün Türkiye için ana sektörlerden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Otomotivin sadece otomotivciler için değil diğer sektörler için de ne kadar önemli bir sektör olduğunu söylemem lazım. Özellikle makineciler, plastikçiler, kimyacılar için." dedi.

- "Yabancı girişimcilerin Türkiye'de önemli ölçüde yatırım talepleri var"

Bakanlık olarak Ticaret Bakanlığı'yla ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükdede, şunları söyledi:

"İki kardeş bakanlık olarak bu konuda ortak ciddi çalışma içindeyiz. Ve hatta iki bakanlığın bakan yardımcıları kendi aralarında bir ortak platformda da beraber çalışıyoruz. Burada Sanayi Bakanlığı tarafından baktığımızda bizim bu konuya yapacağımız katkılar ne olacak diye kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biz otomotiv sektöründe bugün 1,7 milyon adet üretiyoruz. Neden 3, 3,5 milyon adette değiliz? Biz şu anda bakanlık olarak yeni otomobil fabrikalarının kurulabilmesi için ihtiyaç duyulabilecek arazi ve ihtiyaç duyulan alanları üretmeye gayret ediyoruz ve epeyce de ürettik. Sadece otomobil üretim alanı değil, çünkü Türkiye'ye önemli ölçüde şu anda dış otomobil üretim talepleri de var. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile beraber yerli üretim tesisleri de kurmayı hedefliyoruz. Ama bunun dışında da yabancı girişimcilerin Türkiye'de önemli ölçüde yatırım talepleri de var."

Büyükdede, sadece arazi çalışmalarıyla kalmadıklarını beraberinde ihtiyaç duyulan yerli ekipman, yerli saç, plastik gibi gerekli ürünler için de bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.

"Otomotivin ihtiyaç duyduğu bütün yerli katkı oranını artıracak bütün çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz." diyen Büyükdede, lojistik konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

- "İhracatın ithalatı karşılama oranı 87’lere ulaştı"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise etkinliğe katılmaktan ve gençlerle bir araya gelmekten dolayı son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Konvansiyonel ticaretin şekil değiştirdiği, küresel ticarette korumacılık rüzgarlarının estiği bir dönemden geçildiğini belirten Gülle, "Ticaret savaşları, Brexit süreci, Çin ekonomisindeki yavaşlama tartışmalarından bölgesel belirsizliklere kadar ticaretimizi tehdit eden pek çok unsuru birlikte görüyoruz. Bu sebeple firmalarımızı dinamik, karar veren, ayakları sağlam yere basan, kusursuz iş çıkartan firmalara dönüştürmek durumundayız." dedi.

Hükumetin de desteğiyle tüm bu belirsizliklere rağmen ihracat rekorları kırmaya devam ettiklerini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"2018 yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet rekorunu kırdık ama geçen aylar içerisinde her ay bir rekor kırarak şu anda yıldan yıla genel ticaret sistemiyle 180 milyar dolarlar seviyesine getirdik ihracatımızı. En son nisan ayı ihracatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 15,3 milyar dolarla en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirdik. Bizleri sevindiren diğer bir husus da ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bu da yüzde 87’lere ulaştı."

Gülle ayrıca ihracatta yüksek teknoloji oranını da 3,5 seviyesinden, öncelikle yüzde 5'e daha sonra 10'a ve sonrasında da gelişmiş ülkeler gibi yüzde 15’lere çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- "Türkiye, otomotivde değişimin parçası olmak zorunda"





OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de Türk otomotiv sektörünün dünyada yaşanan yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme dayalı değişimin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Çelik, "Bunun için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. OİB olarak yeni nesle, yeni girişimcilere liderlik ediyor, yeni düşüncelerin hayata geçmesi, ihracata ve ülke ekonomisine kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Yeni girişimcileri otomotiv dünyası ile tanıştırıp, onları otomotiv dünyasına dahil etme ve onları gelecek için yönlendirme fırsatına da ulaşıyoruz." diye konuştu.

- Otomotivin geleceğini tasarlayan yerli projelere 250 bin TL ödül

2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödülün dağıtıldı.

Yarışmada, birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki ekibin hazırladığı "Car4Future Technologies" girişim projesi ile layık görüldü. 70 bin TL ile büyük ödülü almaya hak kazanan Car4Future Technologies, dünya otomotiv endüstrisinde git gide ağırlığını hissettiren elektrikli ve otonom araçlara yönelik blok zinciri ile geliştirdiği şarj enerji paylaşım ağı uygulaması ile öne çıktı.

Yarışmada ikinciliği Çağlar Aksu’nun liderliğindeki ekibe ait "Sensemore", üçüncülüğü de Berk Şahin’in liderliğindeki ekibin hazırladığı "Parxlab" girişim projesi aldı.

Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurt dışında eğitim ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı da elde etti.