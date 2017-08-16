Otopside yayılan koku nedeniyle hastane gül suyu ile yıkandı

TOKAT (AA) - Tokat Devlet Hastanesinde evinde ölü bulunan bir kişiye ait çürümüş cesedin otopsisi sırasında etrafa kötü koku yayılması üzerine hastane temizlenerek gül suyuyla yıkandı.

Niksar ilçesi Yusufşah Mahallesi Şehit Pilot Binbaşı Akıl Erdem Sokak'ta tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan ve evinde ölü bulunan Alim Köksal'ın (75) cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine getirildi.

Morgda cesedin otopsisi sırasında hastaneye kötü koku yayıldı. Hastane çalışanları, hasta ve yakınları bu durum karşısında zor anlar yaşadı.

Hastane temizlik görevlilerince temizlendi ve Tokat Belediyesi ekipleri tarafından da gül suyu ile yıkandı.

Hastane yönetiminden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, otopsi sırasında hastaneye kötü koku yayıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nöbetçi savcı tarafından otopsi işleminin ertesi sabah yapılacağının belirtilmesi üzerine ceset morgda bekletilmiştir. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemi 16 Ağustos 2017 tarihinde saat 08.30 gibi başlatıp saat 11.00 gibi bitirilerek ceset sahipleri tarafından hastane morgundan alınmıştır. Çürümüş cesedin kokusu hastanemiz morgundan, laboratuvar, alt kat poliklinikler ve bahçede hissedilmiştir. Cesedin hastanemizden alınmasının hemen ardından hastane yönetimimizce kokudan etkilenen tüm alanlar temizletilmiş, ayrıca Tokat Belediyesinin desteğiyle temizlenen alanlara gül kokusu sıkılarak kötü koku bertaraf edilmiştir."