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Otoyolda arkadaşının cesedini buldu

- Adana'da bir tır sürücüsü, otoyolda park halinde görüp kontrol ettiği tırın yakınında aracın şoförü olan arkadaşının cesediyle karşılaştı

Otoyolda arkadaşının cesedini buldu

ADANA (AA) - Adana'da bir tır sürücüsü, otoyolda park halinde görüp kontrol ettiği tırın yakınında aracın şoförü olan arkadaşını ölü halde buldu.

Mersin'den aldığı yükle yola çıkan tır sürücüsü Abdurrahman Sarıyıldız, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi yakınlarına geldiğinde 33 DGA 36 plakalı arkadaşı Hüseyin Yıldırım'a ait tırı yol kenarında park halinde gördü.

Bunun üzerine durup arkadaşının kullandığı tırı kontrol eden Sarıyıldız, aracın yakınında Yıldırım'ı hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının başında ve kolunda kan lekesi olduğunu fark eden Sarıyıldız, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldırım'ın öldüğünü belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün elinde fener olduğu, aracın dörtlü flaşörünün yandığı ve yerde lastik izi olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde firma yetkilileriyle telefonda görüşüp aracının tekerinde arıza olduğunu söylediği, daha sonra kendisiyle herhangi bir irtibat kurulmadığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren tır sürücüsünün cesedi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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