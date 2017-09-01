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Otoyollarda araçların ortalama hızları tespit ediliyor

- Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki "giriş-çıkış" verileri esas alınarak, Kırklareli-İstanbul otoyolunda Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması"na başlandı - Kırklareli Babaeski gişeleri ile İstanbul Mahmutbey gişeleri arasında 1 saat 16 dakikadan önce geçiş yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor

Otoyollarda araçların ortalama hızları tespit ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki "giriş-çıkış" verileri esas alınarak, Kırklareli-İstanbul otoyolunda Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması"na başlandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Babaeski otoyol gişelerinde araç sürücülerine hız koridorlarına uymaları için broşür dağıttı.

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan broşürlerde otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ve panelvan araçların hız limitleri belirtiliyor.

Broşürler özellikle yabancı plakalı araç sürücülerine verilerek, polis ekipleri tarafından da sürücüler sözlü olarak uyarılıyor.

Araç sürücülerinin, Kırklareli Babaeski gişeleri ile İstanbul Mahmutbey gişeleri arasında 1 saat 16 dakikadan önce geçiş yapan sürücülere cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Otomobil sürücülerinin Babaeski gişeleri ile Mahmutbey gişelerine 1 saat 15 dakikadan daha fazla süre ile geçiş yapmaları gerektiğini ifade edildi.

Polis ekiplerince sürücülerin sıcak havada sık sık mola vermesi ve uykusuz yola çıkmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.


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AraçGişeleSürücü
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