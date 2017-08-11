Otoyollardaki hız koridoru uygulaması sonuç verdi

ANKARA (AA) - Ortalama hız koridoru kurulan yollarda ölümlü kaza yüzde 29, ölüm yüzde 35,9, yaralı yüzde 15,2 ve trafik kazası ise yüzde 1,8 azaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek için otoyollarda ortalama hız koridoru şeklinde kurulan Elektronik Denetim Sistemleri, 1 Temmuz'da faaliyete geçti.

Sistem ile sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlandı.

Ortalama hız koridoru kurulan yollarda bu yılın 1-31 Temmuz dönemi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ölümlü trafik kazasında yüzde 29, ölümde yüzde 35,9, yaralanmada yüzde 15,2 ve trafik kazasında ise yüzde 1,8 oranında azalma olduğu tespit edildi.