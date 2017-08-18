Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Otoyollardaki ortalama hız tespiti ve cezalandırma yöntemi

- Emniyet Genel Müdürlüğü: "Otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesi, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkündür"

Otoyollardaki ortalama hız tespiti ve cezalandırma yöntemi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, "Otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesi, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkündür." açıklaması yapıldı.

Yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki "giriş-çıkış" verileri esas alınarak, İzmir-Çeşme otoyolu dahil ancak İstanbul-Yalova-Bursa hariç olmak üzere Türkiye genelindeki tüm otoyollarda 1 Temmuz 2017'den itibaren "Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması"na başlandığı anımsatıldı.

Ancak son zamanlarda otoyolları kullanan sürücülere, "ortalama hız tespit sistemi bulunan otoyollarda, gişeler arasında seyahat süresinin idarece belirlendiği ve bu sürelere uymayanlara ceza uygulandığı" şeklinde hatalı bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle sürücülerin 'otoyollardaki araç cinslerine göre belirlenmiş yasal hız limitlerine göre mi, yoksa tespit edilen sürelere göre mi araç kullanılacakları' yönünde tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır. Ülkemizdeki otoyollarda uyulması gereken azami hız sınırları, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesinde, araç cinsleri esas alınarak, örneğin otomobiller için otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre/saat ve yüzde 10 tolerans şeklinde belirlenmiştir.

Otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesi, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkündür."

Araç sürücülerinin, İzmir-Çeşme arasındaki bölümün de dahil olduğu İstanbul-Yalova-Bursa hariç otoyollarda, giriş ve çıkış gişeleri arasındaki zaman ve hızları esas alınarak hesaplanan "ortalama hız ihlali" yapmamaları gerektiği bildirildi.

Sürücülerin ayrıca otoyollarda şerit kullanma kuralları ile işaretlere, işaretçilere ve hız limitlerine uymaları, anlık hızlarını ise araç cinslerine göre belirlenmiş olan hız limitleri üzerine çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Otoyollarda Hız Limiti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5