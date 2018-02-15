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OTSAD heyeti Katar'da

- Katar'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 15 yılda 77 kat arttı

OTSAD heyeti Katar'da

DOHA (AA) - Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk başkanlığındaki bir heyet, Katar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tuvar el-Kuvari, Katar'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 77 kat arttığını belirtti.

Katar'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 15 yıl önce 600 kişi olduğunu ve bu sayının geçen yıl 46 bine ulaştığını kaydeden Kuvari, bu artışın konuyla ilgili şirketlerin, Katarlı turistlerin Türkiye'ye olan yönelimini güçlendirecek yeni teklifler, ürünler ve turistik yerler sunması gerektirdiğini dile getirdi.

OTSAD Başkanı Kırk da Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile Katarlı iş adamlarını Türkiye'yi ziyarete çağırdı. OTSAD Başkanı Kırk, Türkiye'nin Katar'a ve turist sayısındaki artışa büyük önem verdiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Ticaret Ve Sanayi OdasıOrtadogu Seyahat Acenteleri Dernegi (OTSAD)
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