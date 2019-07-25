Ovacık 'lavanta' koktu

Ovacık ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında çiftçi Ahmet Kıl, 3 yıl önce Yılanlı köyünde, ziraat yüksek mühendisi Deniz Yusuf İlgiç ise bir yıl önce Koyungölü köyündeki çorak toprakları değerlendirmek için kendisine Bursa'dan ücretsiz gönderilen lavantaları toprakla buluşturdu.



Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan doğal ortamında yetiştirilen lavantalar, ekimlerinin ardından ilçenin iklim ve toprak şartlarına uyum sağladı.



Yaklaşık 30 santimetre uzunluğuna erişen ve mora boyanan lavanta bahçeleri, görüntüsü ve kokusuyla ilgi görüyor.



Arı, kelebek, uğur böceği ve bazı böcek türlerinin de lavantayla güzel görüntü oluşturduğu bahçelerde Kıl ile İlgiç, ilerleyen yıllarda lavanta üretimini yaygınlaştırarak, bu bitkiden elde edecekleri ürünleri kozmetik sanayide pazarlamayı hedefliyor.



Üretici Deniz Yusuf İlgiç, , tıbbi bitki yetiştiriciliği ve alanında bazı çalışmalar yaptığını söyledi.



Ovacık İlçe Tarım Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığını ve bir yıl önce deneme amaçlı lavanta ektiğini belirten İlgiç, "Lavanta çok fazla bir bakım istemiyor. Daha önce il müdürlüğümüzce Ovacık'ta lavanta ekimi denenmişti. O denemede başarılı bir sonuç vermişti. Biz de 'Bu ovada bir deneyelim nasıl oluyor' dedik. Gerçekten çok iyi bir sonuç aldık. Bir yıl içinde bitkiler çok iyi gelişti." dedi.



"Arıcılar için alternatif olabilir"



İlgiç, lavantanın çok yönlü bir bitki olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Lavantadan hem arı faydalanıyor hem de lavantadan elde edilen yağla kremler ve sabunlar yapılabiliyor. Lavantadan yağ çıkarırken arta kalan hidrosolinden sabun yaparken faydalanılıyor. Lavantanın birçok faydası var, uykusuzluğa, strese ve depresyona çok iyi geliyor. Lavanta koklandığı zaman bile rahatlama hissi veriyor. Bizim bölgemiz arıcılık bölgesi ve yaklaşık 150 arıcımız ve 20 bine yakın arı kovanı kapasitemiz var. Arıcılar için çiçeksiz geçen dönemde bile lavanta bir alternatif olabilir. Çünkü en az bir ay boyunca lavanta çiçekte kalabiliyor."



Ahmet Kıl da lavantaların bölgeye uyum sağladığını belirterek, "Benim 50 dönümlük tarlam var. Bu tarlanın beş dönümüne üç yıl önce deneme amaçlı lavanta ekimi yaptım. Lavantalardan ürün almaya başladık. Bundan sonraki süreçte de Ovacık'ı lavanta diyarı yapmak için başka yatırımcıları buraya bekliyoruz. Tüm girişimcilere sesleniyorum; şu an topladığımız lavantaların bir kısmıyla sabun yapıyoruz, bir kısmını da çay yapımında kullanıyoruz." diye konuştu.