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Ovacık Ovası koruma altına alındı

- Tunceli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: - "Bakanlığımızca yapılan bu çalışmalarla, tarımsal nitelikli büyük ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasının önüne geçilmiş olacak"

Ovacık Ovası koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık Ovası'nın tarım arazilerinin koruma altına alındığı bildirildi.

Tunceli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar sonucu, Adaköy, Çakmaklı, Isıtma, Karayonca, Konaklar, Koyungölü, Paşadüzü, Pulur, Tatuşağı, Yeşilyazı ve Ziyaret köylerini kapsayan Ovacık Ovası'nın, Bakanlık tarafından "büyük ova" ilan edildiği belirtildi.

Ovadaki tarım arazilerinin de koruma altına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük ovaların belirlenmesi kapsamında il müdürlüğümüzce gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak Toprak Koruma Kurulunun gündemine alınmış, 29 Eylül 2016 tarihli Toprak Koruma Kurulunda oy birliğiyle kabul edilmiş ve bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Daha sonra bakanlığın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Ovacık Ovası büyük ova koruma alanı olarak ilan edilmiştir."

Açıklamada, ovanın, ilçedeki 11 köyün sınırlarını içerisinde barındırdığına dikkat çekilerek, "Büyük ovalardaki tarım arazileri hiçbir suretle amacı dışında kullanılamaz. Bakanlığımızca yapılan bu çalışmalarla, tarımsal nitelikli büyük ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasının önüne geçilmiş olacak." ifadesine yer verildi.

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OvacıkTunceli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
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