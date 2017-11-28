Oxford, Myanmar lideri Suu Çii'ye verdiği nişanı geri aldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de Oxford Belediye Meclisi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye verdiği "Oxford Özgürlük Nişanı"nı geri aldı.

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Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Myanmarlı siyasetçinin Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçuna sessiz kalması nedeniyle nişanın geri çekilmesi konusunda ekim ayında oy birliğiyle karar alındığı hatırlatıldı ve nişanın bugün resmen geri alındığı bildirildi.

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— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 20, 2017

Açıklamada, bu nişanın Suu Çii'ye 1997 yılında Oxford'un hoşgörü ve çok ulusluluk değerlerini yansıtmasının yanı sıra Myanmar'da verdiği demokrasi mücadelesi nedeniyle verildiği, ancak bugün azınlıktaki Arakanlı Müslüman nüfusunun baskı altına alınması karşısında hiçbir şey yapmadığı gerekçesiyle geri alındığı ifade edildi.

"Oxford Özgürlük Nişanı", Oxford Belediye Meclisi tarafından, şehre katkısı bulunan, asker, siyaset, kültür, bilim ve sanat alanlarında üstün başarı gösteren kişilere veriliyor.

Suu Çii, 1997'de layık görüldüğü "Oxford Özgürlük Nişanı"nı 2012 yılında almıştı.

Suu Çii'nin 1964-1967 yıllarında öğrencisi olduğu Oxford Üniversitesi'ndeki portresi de ekim ayında sergilendiği yerden alınarak depoya kaldırılmıştı.

İrlandalı şarkıcı Bob Geldof ay başında, Suu Çii ile aynı nişanı paylaşmak istemediği gerekçesiyle "Dublin Özgürlük Nişanı"nı iade etmişti. Geldof, Suu Çii için "Şehrimizle bağlantısı hepimizi utandırıyor. Onunla hiçbir işimiz olmamalı. Biz onu onurlandırdık, o bizi utandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: İnci Gündağ