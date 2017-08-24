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OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak

İSTANBUL (AA) - OYAK, Ankara, İzmir ve Yalova'da yaptığı yaklaşık 800 milyon liralık gayrimenkul yatırımı ile konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 800 milyon liralık bir arsa yatırımı gerçekleştiren...

OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak

İSTANBUL (AA) - OYAK, Ankara, İzmir ve Yalova'da yaptığı yaklaşık 800 milyon liralık gayrimenkul yatırımı ile konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 800 milyon liralık bir arsa yatırımı gerçekleştiren OYAK, Emlak Konut GYO'dan satın alınan gayrimenkuller üzerindeki kentsel tasarım ve mimari projeye 2018 yılının ilk yarısında başlayacak.

Ankara, İzmir ve Yalova'da yaklaşık 550 futbol sahasına eşdeğer 3 milyon 742 bin metrekarelik gayrimenkul yatırımı yapan OYAK, toplamda yaklaşık 15 bin konutluk projeye ek olarak; içinde Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri ve ileri teknoloji üssü bulunan sanayi kompleksi için hazırlıklara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, OYAK'ın kuruluş kanununda da öncelikli olarak yer alan, üyelerinin ihtiyacı olan konutları üretmek amacıyla bu projelere ağırlık verdiklerini, gelecek dönemde de bu tür arsa ve konut yatırımlarının devam edeceğini bildirdi.

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