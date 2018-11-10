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Oyak Renault "inovasyon laboratuvarı" kurdu

-Oyak Renault, çalışanlarının inovasyon konusunda yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla Innov@OR inovasyon laboratuvarını hayata geçirdi

Oyak Renault
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İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, çalışanlarının inovasyon konusunda yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla Innov@OR inovasyon laboratuvarını kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünü yaymak amacıyla çalışanlarına iş ve özel araştırma projelerini geliştirme fırsatları sunan Innov@OR inovasyon laboratuvarını hayata geçirdi. Oyak Renault Fabrikaları bünyesinde kurulan inovasyon laboratuvarının açılışı Genel Müdür Antoine Aoun ve Oyak Renault çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Üretim süreçlerini kolaylaştıracak fikirlerin gelişimi için her türlü araç ve gereç ile donatılan Innov@OR’da Oyak Renault Inovasyon Kulübü’nün 220 üyesi, 30 kişiden oluşan gönüllü koordinatörlerin gözetiminde inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak. İnovasyon laboratuvarında, üniversite ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarının öğrencilerinden oluşacak proje grupları ile sömestr ve yaz tatili dönemlerinde Oyak Renault çalışanlarının çocuklarına da atölyeler düzenlenecek. Ayrıca laboratuvar, eğitim, konferans gibi etkinliklerin yanı sıra inovasyonu destekleyen kurumların ortak projeler üretmek yönündeki aktivitelerine ev sahipliği yapacak.

Yeni fikirleri desteklemek için kurulan inovasyon laboratuvarında, icat yapmayı sevenlere prototip yapımı için basit malzeme ve düzenekler de temin edilecek. Innov@OR, “Hayal Ötesi Seansları”, “Cin Fikir Kampı”, “Digi Dünya” gibi aktiviteler ile hafta içi her gün faaliyette olacak.


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