Oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana’nın Saimbeyli ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçma isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eray Yıldızhan'ın, evde oynadığı babasına ait av tüfeği ateş aldı.
Göğsüne saçma isabet eden Yıldızhan'ın ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldızhan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.