ÖYP lisansüstü tercih işlemleri sonuçlandı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2017 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanları ile öncelikli alan araştırma görevlileri güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemlerinin sonuçlandığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖYP 2017 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanları ile öncelikli alan araştırma görevlileri güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanları tercih işlemleri sonuçlandı.

Yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin, gerekli belgelerle birlikte en geç 22 Eylül mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.