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Oyun pazarında Türkiye'nin 2020 ihracat hedefi 2 milyar dolar

- TGGT Yönetim Kurulu Üyesi Eryürek: - "Global oyun pazarında Türk pazarının büyüme oranı geçen yıl yüzde 24,7 oldu. Gelecekte de bu büyüme hızla artacak ve 2020'de pazar 2 milyar dolar ihracatı görecek" - "Türkiye'deki genç ve oyunlarla ilgilenen nüfus 30,8 milyon, bu da aşağı yukarı bir Avrupa ülkesinin büyüklüğüne eş değer"

Oyun pazarında Türkiye'nin 2020 ihracat hedefi 2 milyar dolar

KÖLN (AA) - Türkiye Girişim, Gelişim ve Teknolojileri (TGGT) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meriç Enver Eryürek, global oyun pazarında Türkiye'nin 2020 yılı ihracat hedefinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde devam eden Gamescom fuarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eryürek, inovatif gelişmeler ve teknolojik üretim konusunda hükümetin dernek ve şirketlere çok büyük teşvikler verdiğini ifade etti.

Eryürek, Türkiye'nin global oyun pazarında gittikçe daha fazla önem kazandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bunun nedeni Türkiye'nin Orta Doğu'da bir merkez olması. Ayrıca Türkiye nüfusunun yüzde 51'i genç, 25 yaşın altında. Gençler teknolojiye meraklı ve profesyonel olarak da bu meraklarını destekliyorlar. Türkiye dünyada Rusya ve Romanya'dan sonra büyüyen üçüncü en büyük oyun pazarı. Türk pazarının büyüme oranı geçen yıl yüzde 24,7 oldu ki; bu rekor büyüme sayılır. Gelecekte de bu büyüme hızla artacak ve tahmin ediyorum 2020 yılında pazar 2 milyar dolar ihracatı görecek."

Yeni buluşlar ve teknolojik gelişmeler konusunda hükümetin verdiği teşviklerden de bahseden Eryürek, "İnovatif gelişmeler, teknolojik üretim konusunda dernekler ve özel şirketler için çok farklı destek sistemleri var devletin verdiği, biz de bunlardan faydalanıyoruz ve bunlar gün geçtikçe artıyor. Çünkü teknolojideki ilerleme hükümet tarafından da fark edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Global oyun pazarında Türkiye'nin geleceğinden ümitli olduklarını söyleyen Eryürek, "Şu an dünya lideri Çin, arkasından Amerika ve Avrupa ülkeleri geliyor, biz 16. sıradayız. Türkiye'deki genç ve oyunlarla ilgilenen nüfus 30,8 milyon, bu da aşağı yukarı bir Avrupa ülkesinin büyüklüğüne eş değer." dedi.


- "Gençler desteklenmeli"


Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) Danışmanı Tuğbek Ölek de Gamescom fuarının global oyun sektörü için çok önemli olduğunu, Türkiye'den 100'den fazla profesyonelin bu fuara katılarak Türk oyun sektörünün dünya ile olan bağını güçlendirdiğini söyledi.

Oyun sektörünün ham maddesini; sıkı çalışma ve hayal gücü şeklinde nitelendiren Ölek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu ham maddenin Türk insanında fazlasıyla olduğunu düşünüyoruz. Biz oyunları ürtebildiğimiz sürece dünyaya dağıtmak, ihracat yapmak, tüm dünyaya oynatmak için önümüzde hiç bir engel yok. bizim için önemli olan iş gücü ve yatırımcı yaratabilmek. Ailelerin oyun oynayan, oyun geliştiren çocuklara yaklaşımı çok önemli. Ayrıca eğitim konusunda yeni açılan üniversite bölümlerinin yanı sıra sertifika programları ve teknik kurslara ihtiyacımız var."

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açılışını yaptığı ve 54 ülkeden 910 firmanın katıldığı fuar, 26 Ağustos'ta sona erecek.

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