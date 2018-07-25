Oyun ve simülasyon teknolojileri kışlaya giriyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Askeri alanda simülatör ve oyun teknolojilerinin kullanımı son yıllarda artıyor. Taktik sahada birçok senaryonun gerçeğe yakın olarak deneyimlenmesine olanak veren bu teknolojiler, bedelli askerlik ya da temel askerlik süreçleri için de önemli katkılar sunuyor.

İleri bilişim teknolojileriyle simülasyon sistemleri, askeri yazılımlar ve ciddi oyun uygulamaları geliştiren Simsoft, Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli projelerde görev alıyor.

Simsoft Kurucu Ortağı Veysi İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simülatör ve simülasyon teknolojileriyle şu ana kadar askeri ve sivil alanda birçok çözüm ürettiklerini söyledi.

Askeri alandaki eğitimleri gerçek ortamda vermenin her zaman mümkün olmadığını ya da güç olduğunu dile getiren İşler, bu nedenle askeri alanda simülatörlerden ve oyun teknolojilerinden son yıllarda yoğun olarak yararlanıldığını ifade etti. İşler, bu teknolojilerin maliyetinin son yıllarda düşmesinin de yaygınlaşmalarını hızlandırdığını vurguladı.

Oyun ve simülasyon teknolojilerinin taktik alanda bir olayı anlamak, bazı yöntemler geliştirmek ve grup halinde hareket etmek için kullanılabildiğini anlatan İşler, ileri teknoloji sayesinde de gerçeğe çok yakın senaryolar oluşturulabildiğini belirtti.

İşler, bugüne kadar deniz ve kara araçları, sınır güvenliği başta olmak üzere bir dizi simülatör çözümü ürettiklerini ve askeri amaçlı olarak kullanıma sunduklarını bildirdi.

- Teknolojik olanaklar motivasyonu artırıyor

Bu teknolojilerin kısa sürede birçok duyuya hitap ettiği için daha etkili ve kalıcı sonuçlar alınmasını sağladığını vurgulayan İşler, şöyle devam etti:

"Temel eğitim konusunda bugüne kadar çeşitli projeler geliştirip ilgili makamlara ilettik. Eğitimin tamamının oyun, simülatör ve simülasyondan oluşması gerekmiyor. Eğitim bir süreç, önemli olan ne kadar etkili ve kısa olduğu. Araştırmalar eğitim simülasyonlarıyla değişik duyu organlarına hitap ediliyorsa oyunlaştırma varsa motivasyonun arttığını gösteriyor. Eğlenerek öğreniliyor, öğrenilenler kalıcılaşıyor. Eğitimleri oyun teknolojileri ve simülasyonlarla çok daha etkili ve verimli yapmak mümkün. Bu tür yöntemlerle askerliği bilmeyen, askerliğe uzak olan kişiler kısa sürede çok fazla durumu deneyimleyebiliyor. Bu, askeriliğe olan ilgiyi de artırabiliyor. Böylece okullara başvurular, sözleşmeli personel gibi alımlara ilgi artıyor. Kurumlar için daha fazla kişi arasından seçim yapma imkanı oluyor. Kullanıcılar da askerliği, askeriyeye gitmeden görmüş oluyorlar."

- Bedelli askerlik eğitimi

Kışladaki eğitimlerde de bu teknolojilerden yararlanılmasının önemine işaret eden İşler, "Kışlada belli bir süreyi bu oyunlara ve simülasyonlara ayırmak geriyor. Böylece hem eğitimlere ilgi artırılabilir hem de kısa sürede çok daha fazla konu, kavram, yöntem anlatılıp gösterilebilir. Öte yandan değişik kışlalarda, eğitmenlerce verilen eğitimler farklı olabiliyor. Simülasyon ve oyunlara dayalı eğitimler ise standart oluyor." dedi.

Bedelli askerlik sürecinde verilecek askeri eğitime ilişkin de önerilerde bulunan İşler, şöyle konuştu:

"3 haftalık eğitim muhtemelen tek bir kışlada olacak. Bedelli askerlik eğitimini geleneksel yöntemlerle yaparsak, eğitim alacaklar Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çok dar bir kesimini görecekler. Simülasyon ve oyun teknolojileriyle bu eğitimi verdiğimizde daha standart ve etkili bir eğitim olacak. 21 günlük bir eğitimde çok değişik temel eğitim konuları var. Bazıları atışla ilgili olabilir, mutlaka bu eğitimi alanların bir atış poligonuna gitmesini ve gerçek silahlarla atış yapmasını bekleriz ama ondan önce birtakım kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri bununla göstermek çok kolay olabilir. Askeri yapının ve ast-üst ilişkilerinin nasıl olduğu, buna benzer konular gösterilebilir. Simülatörle atış da yapılabilir. Bu kişilerin acemi olduğunu düşünüyorsak, burada bir risk varsa önce simülatörlerle atış yapılıp arkasından gerçek silahlara geçilebilir. Bu eğitim sürecini tasarlamamız gerekiyor. Yine yüz yüze gelinecek, yine komutan hitap edecek, yine atış yapılacak ancak aralardaki süreleri eğlenceli ve etkili kullanabilmek eğitim açısından simülasyonla mümkün."

- "Hem askerlikte hem sivilde işe yarar"

Askerlikle ilgili yanaşık düzen eğitim, muharebe eğitimleri, genel ve askeri kültür gibi bir dizi eğitimin iyi tasarlanmış materyaller ve görsellerle daha modern şekilde verilebileceğini vurgulayan İşler, şunları kaydetti:

"Mehmetçik için vatandaşlık eğitimi gibi bazı konular var. Hazırlayacağımız materyallerle milyonlarca kişinin eğitimi yapılabilir. Bu, sadece bedelli askerlik sürecinde değil, daha sonra askerliğin tüm 'acemi eğitimi' aşamalarında da kullanılabilir. Temel eğitim konuları, esas duruş ve rahat vaziyetlerini yapmak, yerinde dönüşler gibi birtakım konular hızla öğrenilebilir. Askerlikteki en önemli konulardan biri ilk yardım eğitimi. İlk yardım eğitimi hem askerlikte hem sivil hayatta işe yarar. Bu şekilde vermek daha etkili olabilir. Mayın, el yapımı patlayıcı eğitimleri, tahrip eğitimleri, harita, pusula, GPS eğitimi gibi konular senaryolaştırılabilir. Aynı anda çok sayıda askerin, aynı ortamda bulanarak kullanacağı çok oyunculu simülasyon oyun ortamları da yapılabilir. Bu sayede herkesin farklı bir rolü olabilir, farklı görevleri icra edebilirler."