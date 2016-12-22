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Oyuncak için biriktirdiği harçlığını Halep'e bağışladı

- Asgari ücretle geçinen bir ailenin çocuğu olan 5'inci sınıf öğrencisi Furkan Taşçı, teknolojik bir oyuncak alabilmek için uzun süredir kumbarasında biriktirdiği 825 lirayı, Halepli çocuklar için bağışladı - Taşçı: "Haberleri seyrediyorum, onları görünce içim acıyor, üzülüyorum. 'Daha ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Orada çocuklar savaş altında. Benim alacağım oyuncak, oradaki çocukların savaş altında olmasından daha önemli değil"

Oyuncak için biriktirdiği harçlığını Halep'e bağışladı

ANKARA (AA) - MELİKE KINACI - Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin çocuğu olan Furkan Taşçı, teknolojik bir oyuncak almak için uzun süredir harçlıklarından biriktirdiği 825 lirayı, Halepli çocuklar için bağışladı.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Taşçı, teknolojik bir oyuncak almak için düzenli olarak uzun süredir para biriktirdiğini söyledi.

Her gün aldığı harçlıkları kumbarasına attığını ve aklındaki oyuncağı almayı çok istediğini anlatan Furkan Taşçı, "Halep'teki kardeşlerimizin savaş altında olduğunu duydum. Sonra okulumuzun Halep için başlattığı yardımı duyunca sevindim ve ben de kumbaramdaki bütün parayı Halep için bağışladım." dedi.

Kumbarasını okula getirerek, biriktirdiği paranın tamamını kampanya için öğretmenlerine teslim ettiğini belirten Taşçı, "Öğretmenlerimiz benimle gurur duydular. 'Çok iyi yapmışsın' dediler. Sevindiler ve duygulandılar." diye konuştu.

"Halepli çocuklar aç kalmasın" diye yaptığı bağışı ailesinin de desteklediğini dile getiren Furkan Taşçı, "Haberleri seyrediyorum, onları görünce içim acıyor, üzülüyorum. 'Daha ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Orada çocuklar savaş altında. Benim alacağım oyuncak, oradaki çocukların savaş altında olmasından daha önemli değil." ifadelerini kullandı.

- "Kendisi küçük ama yüreği çok büyük"

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Kemal Çalışır ise Halep'te meydana gelen olaylarla birlikte çok sayıda öğrencinin kendisine "Ne yapabiliriz olaylara karşı? Biz de Halep'e destek olmak istiyoruz" talebiyle geldiğini söyledi.

Duyarlı talepler üzerine bir araştırma yaparak Türk Kızılayınca düzenlenen yardım kampanyasına destek olmaya karar verdiklerini aktaran Çalışır, "Çocuklarımıza duyuru yaptık. Her sınıftan bir çuval un yardım yapılmasını istedik. Öğrencilerimiz de kendi harçlıklarını, kumbaralarında biriktirdikleri paralarını öğretmenlerimize getirmeye başladılar." şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Çalışır, bütün öğrencilerinin elinden geldiği ölçüde kampanyaya destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Furkan Taşçı isimli öğrencimiz kumbarasının tamamını getirip Halep'e yardım için bağışta bulundu. Kumbarasını açıp baktığımızda içinden 825 lira çıktı. Biz tabii bu olay karşısında çok duygulandık. Furkan'ın yaptığı davranışı ailesiyle paylaştık. Ailesine dedik ki; 'Furkan kumbarasının tamamını getirip verdi'. Ailesi de çok duygulandı. Biz Furkan'la gurur duyuyoruz. Okulumuzun verdiği eğitim, terbiye ve duyarlılık öğrencimizde kendini gösterdi. Velimiz de sağ olsun hem okulumuza hem de öğrencimize bu konuda çok destek oldu."

Furkan'ın ailesine teşekkürlerini ileten Çalışır, "Furkan çok duyarlı bir öğrencimiz. Kendisi küçük ama yüreği çok büyük." dedi.

Okul genelinde kampanyaya katılımın yoğun olduğunu da vurgulayan Mustafa Kemal Çalışır, "Okulumuz, konum itibarıyla dezavantajlı bir bölgede. Bölge yapısı sosyo-ekonomik olarak üst düzeyde değil. Veli profilimiz genellikle asgari ücretli vatandaşlardan oluşmakta. Ancak öğrencilerimizin, ailelerimizin gönülleri zengin." değerlendirmesinde bulundu.

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