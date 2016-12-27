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Oyuncak kutularında kaçak sigara sevkiyatı

- Kırşehir'de bir kamyonetin kasasındaki oyuncak kutuları içerisine zulalanmış 65 bin paket kaçak sigara bulundu

Oyuncak kutularında kaçak sigara sevkiyatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yapılan operasyonda bir kamyonetin kasasında 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy yol kavşağında yaptıkları yol uygulamasında, Van'dan İstanbul'da giden ve kasasında oyuncak taşıyan İstanbul plakalı bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasında inceleme yapan ekipler, oyuncak kutularının içerisine zulalanmış 65 bin 300 paket kaçak sigara buldu.

Sürücü M.K. ile yanında bulunan R.T. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KırşehirKırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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