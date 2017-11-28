Oyuncak tabanca polisi alarma geçirdi

ADANA (AA) - Adana'da bir okulun bahçesindeki trafonun çatısında tabanca olduğu ihbarı polisi alarma geçirirken, yapılan aramada silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir ortaokulun bahçesindeki trafonun çatı kısmında tabanca olduğunu gören çevredeki apartmanların sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda motorize polis ekibi sevk edildi. Okula gelen polisler, trafoya çıkarak tabancayı aldı.

Silahı inceleyen ekipler, tabancanın oyuncak olduğunu belirledi.

Bazı görgü tanıkları, oyuncak tabancanın okul yakınındaki bir apartmandan atıldığını ileri sürdü.