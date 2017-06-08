“Oyuncakla Zamanda Yolculuk” sergisi

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı-yazar ve gazeteci Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki tarihi oyuncaklar, Bahçeşehir Koleji, Ataşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından geliştirilen yeni versiyonları ile birlikte sergilendi.

Kadıköy'de bulunan müzedeki etkinliğe Akın'ın yanı sıra öğrenciler, velileri ve öğretmenleri katıldı.

İstanbul Oyuncak Müzesi kurucusu Sunay Akın’ın rehberliğinde gerçekleştirilen projede öğrenciler, müzede bulunan asırlık oyuncakları, 3D modelleme tekniğiyle modern teknolojileri kullanarak yeniden tasarladı. Oyuncaklara alışılmışın dışında anlamlar yükleyen öğrenciler, onlara farklı hikayelerle yeniden hayat verdi.

AA muhabirine konuşan Sunay Akın, müze sözcüğünün anlamının "ilham perisi" olduğunu ve bir toplumun ne kadar müzesi varsa o kadar ilham kaynağının olacağını söyledi.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin de gençlere ilham verdiğini belirten Akın, "Burada çok değerli öğrencilerimiz, bir yıl boyunca oyuncağın tarihine çalıştılar. Öğrenciler, kendilerine yakın gördükleri oyuncakları seçerek onları yeniden tasarlayıp geleceğe taşıdılar. Ama bunu yaparken oyuncağın üretildiği dönemdeki siyasi, sosyal, bilimsel, sanatsal bütün gelişmelerini araştırdılar. Çünkü oyuncak, üretildiği dönemin tanığıdır." diye konuştu.

Konuşması sırasında tarihi oyuncaklar arasından bir oyuncak tank ile öğrencilerin yeniden yorumlayarak ürettikleri diğer tankı göstererek eline alan Akın, şunları söyledi:

"İşte onlardan biri bir tank, bir ölüm aracı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde 1930'lu yıllarda en çok üretilen oyuncak tanklardı, silahlardı. Ve akabinde savaş. Yani önce hayal, sonra gerçek. Ve öğrencilerimiz bize diyorlar ki illa metali, madeni tank olarak üretecekseniz onu bu şekilde yapın, namlusunu çiçeklik olarak kullanalım. Yani gençler, geleceğe hayalleriyle barışı taşımak istiyor. Barışı üretin, çocuklarımızın hayallerine, oyunlarına barışı koyun ki geleceğimiz daha güzel olsun. Çünkü çocuğun önüne oyuncak diye konulan, insanlığın geleceğidir. Silah koyarsan savaş haberleri devam eder. Ama sevgiyi, barışı koyarsan insanların önüne geleceğimiz o olur. Gençler bunu görüyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk yine yanılmadı. Cumhuriyetimizin ve insanlığın geleceğini gençlere emanet etti. Neden? Çünkü biliyor ki gençler barış istiyor, bilim istiyor, aydınlanma istiyor."

Lise hazırlık sınıfı öğrencilerinden Ayça Dilek Arat, Kiraz Oktar ve Gülden Aydoğan ise bebek evi oyuncağını laboratuvarda çalışan bilim kadını olarak yeniden yorumladı.

Arat, tasarladıkları oyuncak hakkında şunları anlattı:

"Bu oyuncağı iki arkadaşım ve ben birlikte tasarladık. Oyuncak müzesini gezerken oyuncak bebeklerin genellikle ev kadını olarak ya da mutfaktayken veya güzel ve bakımlı olduklarını gördük. Bu bakımlılık küçük kızların gelecekte zayıflamasına, takıntılı olmasına ve beraberinde bazı hastalıklara sebebiyet veriyor. Ve biz de düşündük ve gördük ki hiçbir şekilde bir bilim kadını yok. O yüzden biz de böyle bir oyuncak tasarlamayı düşündük."

Öğrencilerin yeniden yorumlayarak geliştirdiği oyuncaklar ile orijinal antika oyuncakların bir arada olduğu sergi, 30 Haziran'a kadar pazartesi hariç hafta içi 09.30-18.00, hafta sonu ise 09.30-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.