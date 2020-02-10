Oyuncaktan Gıdaya Her Kurumda Ürün Güvenliği

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, son dönemde hayatın her alanında daha güvenilir bir yaşam için Ticaret Bakanlığı’nın önemli çalışmalar yaptığı konusuyla ilgili üst düzey bilgilendirme yaptı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Haliç Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı panel, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşti.

Güvenilir ürün için zemin, mekân ve şartlar

Güvenilir ürün üretilmesi için zemin, mekan ve şartların öneminden bahseden İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, bunlar olmadıktan sonra güvenilir ürün üretebilmenin mümkün olmadığını belirtti. Ahmet Özer sözlerini şöyle sürdürdü:ü

-İkincisi güvenilir ürünü üretecek insan ve kullanılacak tüketici öğretim düzeyinin bir seviyede olması gerekliliği, üçüncüsü güvenilir algısının bir şekilde belirtecinin olması, dördüncüsü ise güvenilir ürün için gerekli kanunlar ve yönetmeliklerin uygulanabilir ve gündemde olması gerekir. Gerekli zemin ne demek? Bir ürünü üretebilmek için kesinlikle temizlik ve güvenilirlik, mekanınızın olması gerekir, zemininiz ve uygun şartlarınızın olması gerekir.

-Bunlar olmadan ürün üretebilmek elbette mümkün fakat gerek denetimi gerekse gerekli koşulların sağlanamayacağı düşüncesi ile mümkün olamamaktadır. Bugün İstanbul’da birçok noktada ürünler üretilmekle beraber bu ürünlerin nasıl ve ne şartlarda üretildiğini bilebilmemiz mümkün olmamaktadır.

-Özellikle küçük ölçekli şehirlerimizde yeni yapılanmaların olduğu şehirlerde bu konuya çok hassasiyet gösterilmeli, devlet bu konuyu desteklemeli ve organize etmelidir. Ancak bu şekilde, tam güvenilirliğe erişemesek bile bir adım atabiliriz.

-İkinci konu, insan. Gerek tüketici, gerekse üretici ahlaklı olmalıdır. Biz insanları doğduktan sonra, güvenilir olmaya yönlendirmeliyiz. Bunun da ailede ve okullarda öğretilmesi gerekir.

-Eğer ki biz insanı bu şekilde yetiştiremezsek hiçbir zorlama güçle bunu engelleyip düzeltemeyiz. Güvenilir ürün üretebilmenin bir şartı daha var, o da güvenilir insan yetiştirmektir.

En önemli başlığın gıda güvenliği olduğunu vurgulayan İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Çiftlikten çatala kadar konsept belirledik ve üretimin bütün aşamalarında bakanlık olarak kontrollerimiz var. Ürün güvenliği için ellimizden geleni yaparız önemli olan hem üreticinin hem de satıcının dürüst olmasıdır” dedi.

“İstanbul’da gıda denetimlerimize hız kattık”

Bakanlığın havza bazlı üretim modeline geçtiğini söyleyen Ahmet Yavuz Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin son 15 yılda çoğu şeyi düzelttiği gibi bizim alanda da çok önemli gelişmeler ve düzelmeler var. Geçmişte yaptığımız gıda ve pestisit denetimlerinde %20-30’lara varan kalıntılar tespit ederken, bunları %10’lara kadar düşürdük.

İstanbul olarak özellikle son günlerde, gıda denetimlerimize hız kattık. İstanbul’da 116 bin 500 adet kayıtlı ve onaylı işletme var. Her işletmeye zabıta ya da polis dikemeyiz, en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketici eğer, 174 gıda hattından ulaşırsa, evrakta kişinin adı yazmıyor sadece işletme hakkında şikayetler ya da eksikler geliyor. Ayrıca CİMER, BİMER, TİMER dediğimiz diğer hatlardan da geliyor. En büyük problemlerden bir diğeri ise büyük bir bilgi kirliliğinin olmasıdır. Gıda konusunda da çok bilgisi ve ilgisi olmayan kişilerin konuşması, problemdir.”

"Gıda konusu projelendirilmeli"

Toplantıda söz alan Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman, “Bakanlığımızın, gıda konusunu proje halinde yapması gerekiyor. Bu projelerde eğitimi yapanların, iyi bir iş yapıyorsa aslında bunun gıdayı korumak olduğunu ve insanları korumak olduğunu anlatması, yönetmeliğe, yasaya girmeden olması gerekiyor. Bir ürün tasarlayacak olan kişi, eğer onun bütün dünyadaki her bir anlık değişimini takip etmiyorsa kendi ayağına kurşun sıkar” dedi.

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun taslağı mecliste konuşulacak

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun taslağının meclis genel kuruluna geldiğini söyleyen Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü kanun taslağında bulunan güvenli ürünü şu şekilde anlattı:

-Taslakta kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun olarak ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari ölçüde risk taşımayan ve insan sağlığının güvenliği için yeterli düzeyde koruma sağlayan ürün. Tanımımız budur. Bunlar bir bütün olarak zararlı ürün çıkartıyorsa güvenli ürün değildir. Amacımız da bu güvenli ürünü elde etmektir.

-Peki güvenli ürüne ulaşmamızın amaçları nelerdir? Bunlardan birincisi, ülkeler arasında malların serbest dolaşımının sağlanmasıdır. Her ülke, kendi ülkesine, kendi vatandaşını koruyan, ilgili mevzuata uygun olan ürünleri ithal etmek ister. O nedenle Türkiye’de 1996 yılında AB ile Gümrük Birliğini kurarken malların serbest dolaşımını faslını ilk olarak koydular. Çünkü Türkiye’nin yapacağı ithalat veya diğer ülkelerden yapacağı ithalat sonucunda ithal edilen ülkelerin kendi vatandaşını koruması onlar için birinci önceliktir. Onun için malların serbest dolaşımı, ürün güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurdur. Aksi takdirde uluslararası ticarette engellerin başında tarife dışı engeller olarak, teknik engeller olarak adlandırılan engeller bulunmakta ve bunun esas kaynağı da ürün güvenliği mevzuatıdır.

-İkinci amaç ise, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin gerektiği durumlarda çevrenin korunması ile ilgili amaçtır. Bunları sağlamak için ülkeler neler yapıyor? Ülkeler olarak standartların ve teknik düzenlemelerin hazırlanıp, üreticilere, ithalatçılara, imalatçılara kullanımına sunmaktan geçiyor. Teknik düzenlemeler, asgari uygunluk koşullarını ararken çoğu zaman bir standarda atıfta bulunuyor. O standartlarda şartlar yazıyor. Normalde bunlar uygulandığı zaman üretici de devlet de üzerine düşen sorumluluğu yapmış oluyor. Fakat bazı durumlarda siz ne kadar teknik düzenleme hazırlarsanız hazırlayın, maalesef bunlara uyulmama durumu oluyor.

-Bu kapsamda devlet, uygunluk değerlendirme kuruluşlarında gerekli testleri yaptırıp ürününüze uygunluk işaretini yaptırmanızı söylüyor. Bu uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ilgili kurallara göre çalışıp çalışmadığını sağlamak üzere üçüncü bir taraf olarak akreditasyon mekanizması getiriliyor. Bu da yeterli gelmediği takdirde, devlet ürünlerin çıktıktan sonra ya da çıkma aşamasında denetlenmesine ihtiyaç duyuyor. Ürün dışarıdan geliyorsa ithalat denetimine, içeride üretilmişse piyasa gözetimi ve denetimi vasıtasıyla sağlıyoruz. Genel olarak Türkiye AB sistemi modelini bu şekilde belirledi. Bu şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz.

Yoğun silgi gören etkinlik, sertifika töreni ile sona erdi.