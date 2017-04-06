Oyuncu İsrafil Köse'nin trafik kazasında ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan ile Köse'nin eski eşi müşteki Şengül Zeybek'in avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Özhan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Olayda kusurum olmadığını düşünüyorum. Kendisi gelip bana çarptı." dedi.

Müşteki avukatı Burcu Özden'in taksinin kapısını açmadan önce yolu kontrol edip etmediğini sorduğu sanık Özhan, "Kapıyı açmadan önce arkadan gelen olup olmadığını kontrol ettim. Benim şoför mahallimdeki sol kapıya çarptı ve kaza bu şekilde oldu. Kaza sırasında yol durumu normaldi. Hava aydınlıktı." diye konuştu.

Sanık Özhan, "Kazanın olduğu yer otobüs durağı. Taksiler orada bekleyebilir mi?" şeklindeki soruya, "Bütün arkadaşlarımız orada bekliyor. Otobüs durağı geride kalıyor. Durağı engelleyecek bir durum yoktu." yanıtını verdi.

Müşteki avukatı Özden de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Kazanın meydana geldiği yol, düz bir yol. Sanık arkasını kontrol etse zaten motorun geldiğini görür." ifadesini kullandı.

Mahkeme, kazanın meydana geldiği yerde sanık, tanık ve trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016'da motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahı üzerinde park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı anlatılıyor.

Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, kaza tespit tutanağında, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede ifadesine yer verilen bir tanığın, kazanın, sanık Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu meydana geldiğini beyan ettiği belirtiliyor.

İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.