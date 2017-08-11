Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Karadayı, yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

İSTANBUL

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Seyfettin Karadayı yaşamını yitirdi.

Sanatçı Onur Akay'dan alınan bilgiye göre, Kemal Sunal'la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Seyfetti̇n Karadayı

Seyfettin Karadayı, 1923'te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan sanatçı, uzun yıllar görev yaptıktan sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.

Metin Film'in sahibi Işık Toraman, bir film için Karadayı'ya prodüksiyon teklifi götürdü. Teklifi kabul eden sanatçı, filmde oynadığı "Keşiş" rolü ile Yeşilçam hayatına başlamış oldu.

Sanatçı Karadayı, 1970'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Muhubir:Semra Orkan


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kültür
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5