"Öz güveni yakalamamız lazım"





ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca, galibiyetler alarak yükselişe geçeceklerini söyledi.

Turuncu-yeşilli takımın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Efecan Karaca, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasına kötü başladıklarını belirtti.

Alınan sonuçlarla taraftarı üzdüklerini aktaran Karaca, "Bizde böyle olmasını istemezdik. Kasımpaşa maçının ilk 30 dakikasını iyi oynadık, rakibimiz de aslında çok iyi oynamadı. Üç kez gelip, üç gol attılar. Bursaspor maçının da ikinci yarısında iyi oynadık. 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Üçüncü golü de bulabilirdik. Maalesef bunu Bursaspor yaptı ve 90 artıda gol yedik." ifadelerini kullandı.





- "Başarmak istiyoruz"

Taraftarın sabretmesi gerektiğini anlatan Karaca, takımın iyi işler yapacak kalitede olduğunu vurguladı.

Ligde alacakları seri galibiyetlerle ligde kalma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Karaca, "Geçen yıl bunu nasıl başardıysak, bu yıl da başarmak istiyoruz. Galibiyetler alıp öz güveni yeniden yakalamamız lazım. Ardından yükselişe geçeriz" diye konuştu.

Alanyaspor formasını 4 yıldır giydiğini hatırlatan Efecan Karaca, takımın kendisine çok şey kattığını ifade etti. Karaca, kendisinin de Alanyaspor'a bir şeyler katmaya çalıştığını belirterek, "Evet bir yükselişim var. İnşallah bu yükselişi bu sene de devam ettirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken önce takımın başarı çıtasını yükseltmeyi amaçlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.