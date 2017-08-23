Öz İplik-İş Genel Başkanı İnanç:

ANKARA (AA) - Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç, "Suriyelilerin, tekstil ve hazır giyim sektörü başta olmak üzere birçok alanda kayıt dışı çalıştırılması yönündeki eğilim, istihdam dengesini bozacak bir şekilde yaygınlaşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İnanç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 3 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, bazı işverenlerce Suriyelilerin ucuz emek gücü olarak görüldüğüne dikkati çekti.

Suriyelilerin yaşadığı mağduriyetlerin sömürü aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan İnanç, şunları kaydetti:

"Suriyelilerin, tekstil ve hazır giyim sektörü başta olmak üzere birçok alanda kayıt dışı çalıştırılması yönündeki eğilim, istihdam dengesini bozacak bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Kayıt dışılık demek her türlü haktan yoksun, istismara açık çalışma demektir. Bir de bu Suriyeli geçici koruma altındaki insanlar için söz konusu olunca mağduriyetin boyutu çok daha farklı noktalara gidiyor. Kayıt dışı çalışma mağduriyetlere katkıdan başka bir şeye yaramaz. Kayıt dışı çalışma iş barışını bozar. İşçi haklarını geri götürür. Haksız rekabete yol açar. Kötü şirketlerin, iyi şirketleri kovmasına yol açar. İster Suriyeli olsun, isterse kendi vatandaşlarımız; kayıt dışı istihdamla emek sömürüsüne izin verilmemeli."