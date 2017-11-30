ANKARA (AA) - Öz Orman-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, ülkeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni seven tüm yurttaşları, siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini, sandığa ve milli iradeye sahip çıkmaya ve sandık yerine sokağı işaret edenleri kendi karanlıklarıyla baş başa bırakmaya çağırdı.

Öz Orman-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, bazı sendika ve meslek odası yönetimlerinin, Türkiye'nin maruz kaldığı "beka tehdidini" yok sayarak, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını hedef almak suretiyle "OHAL değil, demokrasi" sloganıyla kampanya yürüttüğü bildirildi.

Kampanyanın amacının sokakları hareketlendirmek olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, OHAL'i durup dururken değil, 15 Temmuz 2016'de maruz kaldığı darbe-işgal girişimi üzerine, anayasal yetkiye dayanarak ilan etmiştir. Türkiye, merkezinde FETÖ ve PKK'nın bulunduğu bir dizi olaylardan sonra OHAL ilan etmiştir. Geride kalan bir yılı aşkın OHAL uygulaması, vatandaşların gündelik hayatlarında hiçbir olumsuz değişiklik yapmadığı gibi FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi de daha etkin ve sonuç alıcı hale getirmiştir.

Elbette emeğin temsilcisi sivil toplum örgütleri olarak, kamu veya özel sektörde çalışan hiçbir emekçinin işini kaybetmesini istemeyiz. Fakat, hiç kimsenin veya grubun, kamudaki sınav sorularını çalarak, devletin kılcal damarlarına sızmasını, polis, yargı ve askeri kurumları ele geçirmesini, ekonomik ve siyasi istikrarı bozucu eylemler yapmasını, devletin ve milletin malı olan silahları kullanarak ülkeye karşı darbe yapmasını da kabullenmeyiz."

- "Türkiye, 80 milyonluk Türk milletinin ortak çatısıdır"

Açıklamada, kamudan ihraç edilenlerin; emeklerinin hakkını aradıkları için değil, terör örgütüyle irtibat, iltisak, sınav yolsuzluğu, soru hırsızlığı ve ülkeye karşı darbe yapmak suçlamasıyla, bu uygulamanın muhatabı olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 80 milyonluk Türk milletinin ortak çatısı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir grup, cemaat, hizip veya terör yapılanması, bu devleti ele geçirme ve milleti canının istediği gibi yönetme hakkına sahip değildir. Türkiye'nin siyasi rejimi, serbest seçimleri esas alan, demokratik bir hükümet etme sistemine dayanmaktadır. Ülkemize kötülük yapan, TBMM'yi kapatıp anayasayı lağveden darbeler ise hiçbir zaman meşru siyasi yönetimler tarafından yapılmamış, tersine, bu darbeler, milletin iradesine dayanan meşru iktidarları yıkmak için yapılmıştır. Türk milleti, siyasi yönetimini beğenmiyorsa ihtiyaç duyduğu değişikliği, seçim sandığında bizzat kendi oylarıyla yapma imkan ve iradesine sahiptir. Nitekim bu iradesini defalarca kullanmıştır.



Milletimiz tarafından tasvip edilmeyen ne varsa, bunun değişim iradesinin gösterileceği yer sokak' değil, seçim sandığıdır. Kendi adını demokrasi kavramıyla birlikte telaffuz eden sendika, meslek birliği gibi örgütlerin, demokrasinin tecelli yerinin sandık olduğunu unutmamasını ve toplumu sokağa dökme arayışlarından vazgeçmesini bekliyoruz. Emekçilerimizin günlük hayatına olumsuz etkisi olmayan OHAL'e karşı gösterilen bu sivil toplum tepkisinin, PKK katilleri tarafından katledilen emekçilerimiz için, Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz için gösterilmediğini biliyoruz. Bizler ülkemize karşı oynanan oyunların da farkındayız. Bu ülkeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni seven tüm yurttaşlarımızı, siyasi partilerimizi ve sivil toplum örgütlerimizi, sandığa ve milli iradeye sahip çıkmaya ve sandık yerine sokağı işaret edenleri kendi karanlıklarıyla baş başa bırakmaya çağırıyoruz."