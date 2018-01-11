Öz Orman-İş'ten BBP'ye

ANKARA (AA) - Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Aslan, BBP'nin köklü, gelenekleri ve ilkeleri olan bir parti olduğunu belirterek, yangından dolayı Destici'ye "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Türkiye'nin bugün bir beka sorunu olduğunu ifade eden Aslan, Türkiye'nin geçiş noktası olan, üç tarafı denizlerle çevrili, dört tarafı düşmanlarla kaplı bir ülke olduğunu söyledi.

Böyle bir coğrafyada oturmanın bir bedeli olduğunu anlatan Aslan, "Bu bedeli bize ödetiyorlar, biz de ödemeye devam edeceğiz. Bunu, milli duygularımızı kenetleyerek, birbirimizin farklılıklarını zenginlik görerek ortadan kaldırabiliriz. Vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak, daha duyarlı olmamız gerekiyor. Birbirimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Sendikalar, aynı zamanda sistemin erken uyarı sistemidir. Sendikaların dediklerine kulak vermek gerekiyor." diye konuştu.

- "Muhsin başkanın dosyasıyla ilgili evrak kaybı yok"

Destici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yangından bir hafta önce bir tadilat olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili dosyaların başka bir odaya taşındığını söyledi.

Partinin ana arşivi ile ilgili kayıp olmadığını belirten Destici, "Muhsin başkanın dosyasıyla ilgili de evrak kaybı yok. Büyük bir hadise atlattık. Şu anda savcılık ve emniyetle birlikte bilirkişi tayin edildi. Olayın klimadan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığı takip ediliyor. Biz de o sürece yardımcı oluyoruz. Bir kaç gün içerisinde somut olarak raporlarla ne olup bittiğini öğreneceğiz." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına değinen Destici, o işin peşinde olduklarını, hem gerekli soruşturmalar hem de açılan mahkemelerin devam ettiğini vurguladı.

Darbeden önce ana dosyaya verilen takipsizlik kararının kaldırılması için itiraz dilekçesi verdiklerini hatırlatan Destici, henüz neticelendirilmediğini, fakat detaylı bir inceleme yapıldığını aktardı.

"İnşallah bu takipsizlik kararı kaldırılacak ve dosya tamamen yeniden soruşturulacak." diyen Destici, şöyle devam etti:

"Olayın 15 Temmuz sonrası bir bağlantısı olup olmadığıyla ilgili de Kahramanmaraş'ta açılmış başka bir dosya var. O dosyada da soruşturma devam ediyor. Bugüne kadar bu hadisenin aydınlatılamamış olması, üzerindeki şüphenin giderilememiş olması, sadece bizim değil toplumun hak ve adaletten yana olan tüm vicdani kesimlerinin sızısıdır. Dolayısıyla bunun artık aydınlanması, tüm şüpheler ortadan kaldırılarak, açıklanması ve hukuki sürecin de tamamlanması gerekiyor."

Destici, 2017'nin işçilerle ilgili çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek, taşeron işçilere kadro verilmesinin herkesin beklentisi olduğunu dile getirdi. Destici, "O konuda güzel bir sonuç alındı. Bir milyona yakın taşeron kadroya geçti. Hükümet de verdiği sözü tutmuş oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir anda bir milyon kişiye kadro cesaret isteyen büyük bir hadise, bunu küçümsememek lazım. Nasıl olacağıyla ilgili hususların da bir adalet çizgisi içerisinde herkesin hakkı verilerek, neticeleneceğine inanıyoruz." dedi.