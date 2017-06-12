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Özbek çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

- Şanlıurfa'da yaşayan Özbek ailelerin çocukları, eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla yaz Kur'an kurslarına başladı - İlçe Müftüsü Anlağan: "Çocukların Kur'an ve temel dini bilgiler öğrenmeleri ve cami kültürüne alışmaları sağlıklı bir toplumun oluşması açısından önemlidir"

Özbek çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Özbek ailelerin çocukları, eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla yaz Kur'an kurslarına başladı.

Ceylanpınar Müftüsü Üsame Anlağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 50'den fazla cami ve 6 Kur'an kursunda eğitime başladıklarını söyledi.

Özbeklerin yaşadığı mahallede de kursların faaliyete başladığını aktaran Anlağan, "Türkiye'ye sığınan Özbek kardeşlerimizin yaşadığı mahallemizdeki Buhara ve Ahi Evran camilerinde de Kur'an eğitimi veriyoruz. Kurslara kayıtlarımız devam ediyor. İlk gün 32 çocuk kayıt yaptırdı. Ramazandan sonra bu sayının iki katına çıkacağını düşünüyoruz. Çocukların Kur'an ve temel dini bilgiler öğrenmeleri ve cami kültürüne alışmaları sağlıklı bir toplumun oluşması açısından önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden Cihat Önder de okulların kapanmasıyla yaz Kur'an kursuna kayıt yaptırdığını ve camide çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Mahmut Baş da camiye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
CeylanpınarÖzbek TürkleriYaz Kur'an Kursu
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