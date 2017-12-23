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"Özbek ekonomisi 2018'de 5,9 büyüyecek"

- Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Koçkarov, 2018'de GSYH'nin yüzde 5,9 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) gelecek sene yüzde 5,9 artması öngörülüyor.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Camşid Koçkarov, yaptığı açıklamada, 2018 yılında ülkesinin GSYH'nin yüzde 5,9 büyümesinin öngörüldüğünü kaydederek, bu çerçevede gelecek sene sanayi üretiminin yüzde 6,4, tarım üretiminin yüzde 4, yatırım hacminin yüzde 6,5, hizmetler sektörünün ise yüzde 7 artmasının planlandığını belirtti.

Koçkarov, 2018 yılında ülkedeki ihracat hacminin yüzde 7,2 artışla 14,9 milyar dolara ulaşmasının planlandığını ifade ederken, bu dönemde ülkedeki yıllık enflasyon oranının yüzde 12-13 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü de hatırlattı.

Koçkarov, bu yıl GSYH'nin yüzde 5,5 artmasının beklendiğini kaydederek, sanayi üretiminin yüzde 5,7, perakende ticaret hacminin yüzde 5,2 büyümesinin planlandığına dikkati çekti.

Koçkarov, bu yıl ihracat hacminin yüzde 14,4 artışla 13,9 milyar doları bulmasının amaçlandığının altını çizdi ve dış ticaret fazlalığının 854 milyon dolar şeklinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Koçkarov, ayrıca bu yıl ülkedeki enflasyon oranının yüzde 14 seviyelerinde olacağını açıkladı.

Resmi verilere göre, Özbekistan'ın GSYH'si geçen yıl yüzde 7,8 büyüme kaydetmiş,sanayi ve tarımsal üretim yüzde 6,6 artmış, yıllık enflasyon yüzde 5,7 olarak gerçekleşmişti.

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ÖzbekistanÖzbekistan Ekonomisi
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