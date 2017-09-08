Özbek pilavı Guinness Rekorlar Kitabı'nda

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, Milli Televizyon ile Özbekistan Aşçılar Birliğinin organizasyonunda dünyanın en büyük Özbek pilavı pişirildi.

Taşkent'te düzenlenen geleneksel kültür festivali kapsamında, Sayılgah Parkı'nda, Almalık Maden-Metalürji Fabrikası tarafından özel olarak imal edilen yaklaşık 5 metre çapındaki kazanla Özbek pilavı pişirildi.

Sabah saatlerinde pilav için hazırlıklara başlayan ekipte tanınmış Özbek aşçıların yanı sıra farklı ülkelerden gelen 60'tan fazla aşçı yer aldı.

Aşçılar, pilavın yapımında bin 500 kilogram dana eti, 400 kilogram kuzu eti, 220 kilogram kuyruk yağı, bin 900 kilogram pirinç, 2 bin 700 kilogram havuç, 220 kilogram soğan, 440 litre bitkisel yağ, 57 kilogram tuz, 100 kilogram nohut, 190 kilogram kuru üzüm, 5 kilogram kekik ve 2 kilogram karabiber kullandı.

Yaklaşık 60 aşçının 6 saatte hazırladığı pilav, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından araç üzerine kurulan vince yerleştirilen teraziyle tartıldı.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın ülkedeki yetkilisi Richard Stanning, hazırlanan pilavın 7 bin 360 kilogram olduğunu ve rekorlar kitabına girmeye hak kazandığını belirtti.

Stanning, Özbek pilavının Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini gösteren sertifikayı organizatörlere takdim etti.

Hazırlanan pilav, vatandaşların ve çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocukların da bulunduğu 30 binden fazla kişiye ikram edildi.

- Özbek pilavı

Özbek mutfağının özgün yemeklerinden biri sayılan Özbek pilavının yapıldığı yöreye, hazırlanışına ve içine eklenen malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

Ana malzemeleri arasında pirinç, soğan, havuç ve et olan pilava, ayva, kuru üzüm ve çeşitli sebzeler de ilave edilebiliyor.

Özbek pilavı, geçen yıl hükümetin girişimleriyle UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne de dahil edilmişti.