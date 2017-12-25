Özbek-Türk İş Forumu

TAŞKENT (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın, başlattığı kalkınma hamlesiyle gelecek 10 yılda Orta Asya'nın en hızlı büyümesi ve zenginleşmesi beklenen yıldız ülkesi konumunda bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz, ikili ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca, Özbekistan'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz." dedi.

Özbekistan'daki temasları kapsamında Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası (ÖSSP) Başkanı Atham İkramov ile görüşen Hisarcıklıoğlu, daha sonra beraberindeki heyet ile başkent Taşkent'te düzenlenen Özbek-Türk İş Forumuna katıldı.

Forumda konuşan Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Özbekistan ile kardeşliğin ötesinde çok güçlü bağlarının bulunduğunu söyledi.

Özbekistan'ın, Türk milleti ve Asya coğrafyasının kalbi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Özbekistan, 35 milyona yakın genç ve dinamik nüfusu ile Orta Asya'nın yarısını oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük doğal gaz, uranyum ve pamuk üreticileri arasında olan Özbekistan, müthiş bir gelecek vadediyor. Özbekistan, başlatmış olduğu kalkınma hamlesiyle önümüzdeki 10 yılda Orta Asya'nın en hızlı büyümesi ve zenginleşmesi beklenen yıldız bir ülke konumunda." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ekim ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in iş ve yatırım ortamını güçlendiren çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Mirziyoyev'in ekim ayındaki ziyareti kapsamında bir araya gelerek yapılacak ortak projeleri ele aldıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz, ikili ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca, Özbekistan'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye ve Özbekistan devlet başkanları arasındaki kuvvetli dostluk ve fikir birliği de bizlere cesaret vermektedir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın dönüşüm ve gelişim sürecini en iyi Türk iş adamlarının anladığını belirterek, bu süreci 80'li yılların başında yaşayan Türkiye'nin, bugün 160 milyar dolarlık ihracat yaptığını, turizmde dünyanın ilk 6 destinasyonundan biri haline geldiğini, müteahhitlik sektöründe de dünya ikincisi konumunda bulunduğunu söyledi.

Bugün Türk müteahhitlerinin dünyada yıllık aldığı toplam iş miktarının yaklaşık 25 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Mirziyoyev'in 2018'i girişimcilik yılı diye ilan etmesi, onun ne kadar vizyoner bir lider olduğunu göstermektedir. Bir iş adamı olarak bundan çok mutluluk duyuyorum. Bizler, 1,5 milyon tüccar ve sanayiciye hizmet sunuyor, onlarla hükümet arasında bir köprü oluyoruz. Bu çerçevede, kendi bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi Kazakistan'a ve Türkmenistan'a yaptığımız gibi Özbek kardeşlerimize de aktarmaya hazırız. Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası için TOBB olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Ortak oda kurma meselesini gündemimize almamız gerek. Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası ne kadar güçlü olursa, Özbek tüccar ve sanayicileri de o kadar güçlü olur."





- "Türkiye ile çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem veriyoruz"





İş Forumunda konuşan ÖSSP Başkanı Atham İkramov da Özbek-Türk İş Forumunun, ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin, daha da geliştirilmesi yolunda önemli bir dürtü olacağını söyledi.

Bu yıl, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri doğrultusunda Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinde yeni etabın başladığını vurgulayan İkramov, Mirziyoyev'in Türkiye'ye ziyareti kapsamında çok önemli ticari, ekonomik ve yatırım anlaşmalarının imzalandığını ifade etti.

İkramov, bu yılın 9 ayında iki ülke arasındaki dış ticaretin yüzde 30 arttığına işaret ederek, "Özbekistan, Türkiye ile çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem veriyor. Bu çerçevede İstanbul'da Özbekistan Ticaret Merkezini, bir de Özbek-Türk Ortak Sanayi ve Ticaret Odasının kurulması konusunda çalışmalar sürüyor. Bu forum, taraflar arasında yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine de önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmelerini yaptı.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin Özbekistan'a ziyaretinin önemine dikkati çekerek, Kasım 2016 itibarıyla, iki ülke cumhurbaşkanlarının Semerkant'taki buluşmalarında ortaya koydukları yeni irade ile ikili ilişkilerde yeni bir dönemin açıldığını söyledi.

Özbekistan'ın, gelecek vaat eden bir ülke olduğunu belirten Şen, son dönemde önemli reform çalışmalarına imza attığını, eylül ayında tarihi bir adım atarak 21 yıl aradan sonra serbest kur rejimine dönme kararını uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

Şen, "Yeni Özbek hükümetinin iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alan kararlı adımları ve geniş vizyonunun, yerli ve yabancı girişimcilere, yatırımcılara yönelik müzahir tutumu, Özbekistan'ı her zamankinden daha cazip bir ülke haline getirmektedir. Türk hükümeti, girişimcileri ve kardeş Türk halkı olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in koyduğu hedeflere en hızlı biçimde ulaşabilmesi için elimizden gelen katkıyı yapmaya samimiyetle çalışacağımızı teyit etmek isterim. Çünkü, bizler için güçlü Özbekistan, güçlü Türkiye anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Camşid Koçkarov ve diğer üst düzey yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.