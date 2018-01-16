Özbek-Türk Yuvarlak Masa Toplantısı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi Başkanı Azim Ahmadhocayev, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.

Başkent Taşkent'te çok sayıda Özbek ve Türk iş adamlarının katıldığı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi Başkanı Ahmadhocayev, Özbekistan'daki reformlar ve değişim süreci hakkında bilgi vererek, geçen sene dalgalı döviz kuruna geçildiğini, iş adamları ve yatırımcılar için olumlu iş ve yatırım ortamının oluşturulmasına yönelik önemli kararların alındığını ve ülke ekonomisinin serbestleştirilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

İki ülke devlet başkanlarının geçen sene yaptıkları görüşmelerin, ticari-ekonomik iş birliğin daha da gelişmesi için bir araç olduğunu kaydeden Ahmadhocayev, Özbekistan'ın önemli ticari-ekonomik ortağı olan Türkiye'nin şimdiye kadar ülke ekonomisine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, ülkede Türk sermayesi ile kurulan 500 civarında işletmenin bulunduğunu belirtti.

Ahmadhocayev, "2016 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,2 milyar doları oluşturdu. Bu rakamlar iki ülke potansiyelini yansıtmıyor. Amacımız yakın yıllarda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır. Bunun için iki ülkenin de imkanları yeterli." dedi.

Özbekistan'ın Türkiye'ye pamuk lifi, iplik, kumaş, bakır, kimya ürünleri, gübre, meyve-sebze ürünleri ihraç edebileceğini kaydeden Ahmadhocayev, ülke hükümetinin Türk iş adamlarının ülkede iş ve yatırım yapmaları için gereken tüm imkan ve koşulları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

- "Güçlü Özbekistan güçlü Türkiye anlamına gelmektedir"

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Orta Asya nüfusunun yarısına yakınını barındıran, iyi eğitimli ve dinamik nüfusu, köklü devlet geleneği ve gelişmiş ekonomisiyle gelecek vadeden bir ülke olan Özbekistan'ın bölgesindeki tüm ülkelere ve Afganistan'a komşu tek devlet olduğunu ve bundan dolayı özel bir coğrafi konumu bulunduğunu belirtti.

Şen, Kasım 2016'da iki ülke devlet başkanlarının Semerkant'ta ortaya koydukları iradeyle ikili ilişkilerde yeni bir dönemin açıldığını, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in geçen yılın ekim ayında Türkiye'ye yaptığı tarihi ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını kaydetti.

Çok önemli reformlara imza atan Özbekistan'ın günümüzde yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ülke haline geldiğini ifade eden Şen, "Türk hükümeti, girişimcileri ve kardeş Türk halkı olarak Özbekistan'ın koyduğu hedeflere en hızlı biçimde ulaşabilmesi için bizler elimizden gelen katkıyı yapmaya samimiyetle çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz çünkü bizler için güçlü Özbekistan güçlü Türkiye anlamına gelmektedir." dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Ziraat Bankasının Özbekistan'ın bağımsızlığından sonra ülkeye ilk gelen yabancı sermayeli banka olduğunu ve o dönemde Özbek tarafı ile ortak olarak UTBAK'ı kurduklarını anımsattı.

Ziraat Bankasının son olarak Özbek-Türk Ortak Bankası UTBANK'ın Özbek tarafına ait hisselerinin tamamını satın aldığını ve bankanın "Ziraat Bank Özbekistan" adı ile faaliyetini sürdürdüğünü anımsatan Aydın, "Bu banka, sermayedarı Türkiye olan bir Özbek bankası olacak. Bu bankanın amacı Özbekistan'daki büyümeyi, istihdamı, üretimi, iki ülke arasındaki ticareti arttırmaktır." diye konuştu.

Toplantıya katılan Özbek yöneticiler de ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerinde iş yapma konusunda Türk iş adamlarına bilgi verdi.

