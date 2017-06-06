Özbekistan, 29 maden ocağını yabancılara işletmeye açacak

TAŞKENT (AA) - Özbekistan hükümeti, ülkedeki 29 kıymetli metal maden ocağının yabancı yatırımcıların katılımıyla işletilmesini planlıyor.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, ülke genelinde 29 adet altın, uranyum, volfram ve lityum kıymetli metal maden ocağının yabancı yatırımcıların katılımıyla işletilmesine onay verdi.

Karara göre, Taşkent, Semerkant ve Nevai kentleri ile Karakalpakistan bölgesindeki 12 adet altın-kuvars ve altın-sülfit ocağının işletilmesi öngörülürken, söz konusu ocakların toplam altın rezervinin 14,5 ton olduğu belirtildi.

Yabancı yatırımcıların katılımıyla işletilmesi hedeflenen ülkenin Nevai kentindeki uranyum ocaklarının toplam rezervinin de 2 bin 771 ton olduğu bildirildi.

Cizzak, Semerkant ve Nevai kentlerindeki toplam 43 bin ton rezerve sahip 8 volfram ocağının yabancı sermayenin katılımıyla çalıştırılması hedeflenirken, Taşkent, Kaşkaderya ve Cizzak'taki 58 bin ton rezervi bulunan 3 lityum ocağının da yabancı ortaklarla birlikte işletilmesinin planlandığı kaydedildi.