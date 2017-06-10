Özbekistan-AB tekstil protokolü Türk iş adamlarını umutlandırdı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan ile Avrupa Birliği (AB) arasında tekstil protokolünün yürürlüğe girmesi bu ülkede iş yapan Türk tekstilcileri umutlandırdı.

Özbekistan Hafif Sanayi Birliği ile Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) tarafından Taşkent'te düzenlenen toplantıda, ülkede iş yapan Türk tekstilciler Özbekistan ile Avrupa Birliği arasında tekstil protokolünün yürürlüğe girmesi üzerine, AB ülkelerine tekstil ürünlerini ihraç etme meselelerini değerlendirdi.

Toplantıda konuşan UTİD Başkanı Ercan Bulut, son dönemde Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in ülkede uygulamaya koyduğu güçlü ekonomik programın kendilerini motive ettiğini kaydederek, Özbekistan'ın lokomotif sektörlerinden olan ve çağdaş teknolojilerle donatılan tekstil sektörünün son dönemde hızla geliştiğini dile getirdi.

Özbekistan tekstilinin Rusya pazarında kalitesi ile sağlam bir yer tutmuş olmasına rağmen, bunun yeterli olmadığını kaydeden Bulut, bundan dolayı tekstil pazarının genişletilmesinin önemini vurguladı. Bulut, bu çerçevede UTİD'in ülkede iş yapan Türk tekstilcilere yol gösterici olmak için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirtti.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de, toplantıda Özbekçe yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin, bağımsızlığının ilk günlerinden başlayarak Özbekistan'ın milli devleti ve ekonomisinin pekiştirilmesi sürecini desteklemek için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene kasım ayında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Semerkant'ta yaptığı görüşmede ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ile iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönemin başladığını hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'un şubatta geniş bir heyetle Türkiye'ye ziyaretini, geçen ay Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da bulunduğu büyük bir heyetle Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin de yeni dönemin ilk adımı olarak ikili ilişkileri hızlandırdığına atıf yapan Şen,dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip ve 80 milyonluk Türkiye'nin son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüyerek sanayileşme alanında büyük başarılar elde ettiğini belirtti.





- "Türk sermayesiyle kurulan şirketlerin yarısı tekstil sektöründe"





Tekstil, dokuma, hazır giyim ve dericilik sektörünün diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de öncelikli sektörlerden olduğunu, bu sektörün istihdam, üretim ve ihracat konularında sanayide ilk sıralarda yer aldığını belirten Şen, bu sektörün 65 milyar dolarlık ticari mal dönüşümü, 29 milyar dolarlık ihracatı ve 1 milyon ahaliye istihdam sağlaması ile Türkiye'deki en önemli sektörlerden sayıldığını anımsattı. Türk tekstil sektörünün uluslararası rekabet ortamında gelişerek büyük başarıları elde ettiğini, AB ile 1996 yılından bu yana Gümrük Birliğinde olan Türkiye'nin AB ve diğer Batı ülkelerine ihracat konusunda ilk sıralarda yer aldığını, Türkiye'nin tekstil ürünleri ihracatının yüzde 61'inin Avrupa Birliğine yapıldığını dile getirdi.

Özbekistan'da Türk sermayesi ile kurulan 500'e yakın işletme ve şirketin yaklaşık yarısının tekstil sektörüne faaliyet yaptığını ve bu şirketlerin toplam 30-40 bin civarında Özbek vatandaşına istihdam sağladığını kaydeden Şen, bu verilerin Türk tekstil sektörünün Özbek kardeşleriyle iş birliği yapmaya ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti. Şen,bu isteğin artarak devam edeceğine, özellikle AB'nin tekstil piyasasını Özbekistan'a açması üzerine tekstil sektöründe Türk ve Özbek iş birliğinin daha da gelişeceğine, Türk tekstilcilerin Özbekistan'a yapacağı yatırımların artacağına ve bunun her iki ülke tekstil sektörlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.





- Özbek Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov





Özbek Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov da, günümüzde Özbekistan'ın ham madde teminatçısı görevinden vazgeçerek katma değeri yüksek olan hazır ürünleri üreten ve yurt dışına ihraç eden tekstil merkezlerinden birine dönüşmekte olduğunu dile getirerek, bağımsızlığın çeşitli dönemlerinde ülke hükümetinin tekstil sektörünün geliştirilmesine yönelik kabul ettiği devlet programları sonucunda, son dönemde ülkede çağdaş teknolojilerle donatılan tekstil sektörünün hızla gelişmeye başladığını vurguladı.

Şimdiye kadar tekstil sektörüne 2,5 milyar dolara yakın yabancı sermayenin yatırıldığını, 300'den fazla yatırım projelerinin hayata geçirildiğini anımsatan Haydarov, bu projelerin hayata geçirilmesinde pamuk lifinin derin işlenmesine ve katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesine özen gösterildiğini belirtti. Özbekistan'ın tekstil ve hazır giyim ihracatı hacminin 1990 yılında 7 milyon dolar olduğunu anımsatan Haydarov, 3 binden fazla tekstil ve dokuma işletmelerinin bulunduğu günümüzde ise bu rakamın 1,2 milyar dolara ulaştığını vurguladı.





- Türk iş adamları protokolden umutlu





Toplantıda söz alan Türk iş adamları da, Özbekistan ile AB arasında tekstil protokolünün yürürlüğe girmesinin sevindirici olduğunu ve kendilerini umutlandırdığını kaydederek, bunun ülkede iş yapan Türk tekstilcilerin Avrupa ülkelerine açılmalarına yeniden olanak sağlayacağını dile getirdi. Türk tekstilciler, Haydarov'a, ülkede tekstil sektörünün geliştirilmesi ve tekstil ürünlerinin yurt dışına ihracatının artırılmasına ilişkin Türkiye'nin deneyimlerini aktardı ve önerilerde bulundu. Haydarov da, ülkenin tekstil sektöründe önemli bir paya sahip Türk iş adamlarının gündeme getirdiği meselelerin çözümü için çaba göstereceklerini ve onları her alanda destekleyeceklerini ifade etti.

Özbekistan ile AB arasındaki tekstil protokolü, Özbekistan'dan ihraç edilen tekstil ürünlerine daha önce uygulanan yüzde 17 gümrük ödemesi yerine yüzde 6 gümrük ödenmesine imkan sağlayacak. Özbekistan'ın AB'nin talebiyle, pamuk toplamada çocuk işçilerin çalıştırılmasına son vermesinin ardından, Özbekistan ile AB arasındaki tekstil alanındaki protokol, aralık ayında Avrupa Parlamentosu, bu ay başında da Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti.